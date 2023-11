Un GTA 6 plus long donc plus cher?

Le très attendu Grand Theft Auto VI (GTA 6) suscite déjà de nombreuses discussions, et le PDG de Take-Two, la société mère de Rockstar Games, a récemment ajouté du carburant au feu en révélant que le jeu serait plus long que son prédécesseur, ce qui pourrait également se traduire par un prix plus élevé. Ces déclarations du PDG soulèvent également la possibilité d’une nouvelle approche de tarification basée sur la durée d’utilisation prévue du jeu.

Selon le PDG, la durée d’une expérience de jeu devrait être un facteur déterminant dans la tarification des jeux vidéo. Il suggère que les jeux devraient être tarifés différemment en fonction du temps nécessaire aux joueurs pour les terminer. Cette idée repose sur l’idée que la valeur d’un jeu pourrait être mesurée par une formule prenant en compte la valeur horaire multipliée par le nombre d’heures de jeu attendues, ajoutée à la valeur terminale perçue par le joueur en tant que propriétaire du jeu.



Titre : GTA 6 : Un Jeu Plus Long, Plus Cher, et une Nouvelle Approche de Tarification?

« En termes de tarification pour toute propriété de divertissement, l’algorithme est fondamentalement la valeur de l’utilisation attendue du divertissement. C’est-à-dire la valeur horaire multipliée par le nombre d’heures attendues, plus la valeur terminale perçue par le client en termes de propriété si le titre est réellement possédé, et non pas, disons, loué ou souscrit », explique le PDG.

Cependant, il souligne que cette formule n’est pas encore en vigueur, mais il est intéressant de noter que certains jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO) ont déjà adopté cette approche avec des abonnements mensuels. Cette perspective remet en question la notion traditionnelle de tarification des jeux vidéo et soulève des questions sur la façon dont l’industrie pourrait évoluer dans le futur.

Le PDG estime que les jeux vidéo offrent une valeur considérable pour le divertissement qu’ils proposent, et bien que cela ne signifie pas nécessairement que l’industrie cherche à exercer un pouvoir de fixation des prix, cela soulève des questions sur la perception actuelle des jeux vidéo comme produits sous-évalués.

Pour ce qui est de GTA 6, les rumeurs circulent sur un prix potentiel de 208 dollars canadiens, reflétant peut-être la longueur étendue du jeu et les heures de divertissement qu’il promet. Cependant, il reste à voir si cette approche de tarification basée sur la durée d’utilisation sera adoptée plus largement par l’industrie du jeu vidéo à l’avenir. Une chose est sûre : avec chaque nouvelle information sur GTA 6, l’excitation et l’anticipation ne font que monter en flèche parmi les joueurs du monde entier.