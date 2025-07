Un record pour Wuchang: Fallen Feathers

Le lancement de Wuchang: Fallen Feathers sur Steam frappe fort : 114 132 joueurs simultanés au pic de connexion, un record historique pour un Soulslike indépendant de FromSoftware. L’ARPG édité par 505 Games dépasse largement ses concurrents, pulvérisant les performances de Wo Long: Fallen Dynasty (75 906 joueurs), Lords of the Fallen (43 075), ou encore Lies of P (30 095). Pourtant, cette ascension fulgurante s’accompagne d’un revers sévère : le titre essuie des critiques techniques dévastatrices.

L’Envers du Décor

Malgré son succès quantitatif, Wuchang sombre sous les reproches des joueurs. Seulement 21% des 6 583 avis Steam sont positifs, plombés par des problèmes récurrents. Les joueurs dénoncent une optimisation défaillante : chutes de FPS brutales, effets de scintillement intrusifs, et instabilité générale. « Avoir pire que MindsEye en notes, c’est un exploit », raille un utilisateur. Un autre alerte : « Les jeux sous Unreal Engine 5 sont une loterie… Celui-ci aurait dû proposer une démo. » Les demandes de remboursement pleuvent, illustrant la frustration face à une expérience tronquée.

L’analyse journalistique reconnaît pourtant les atouts du titre : son univers wuxia envoûtant et ses combats acharnés séduisent les fans de Bloodborne ou Sekiro. Mais l’ambition du studio Leenzee semble avoir buté sur des limites techniques. « Wuchang fait beaucoup de choses justes dans un genre saturé, mais son manque de polish lui coûte cher », résume un testeur.

L’Heure des Réparations

Ce lancement contrasté place désormais l’éditeur 505 Games face à un défi urgent : corriger les lacunes techniques pour reconquérir la communauté. Si le potentiel artistique est salué, la course contre la montre est engagée pour transformer cet ovni déstabilisant en pépite durable. Les joueurs, entre espoir et déception, guettent la première mise à jour salvatrice.