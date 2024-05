Un State of Play ce 30 mai !

Plusieurs rumeurs allaient dans le même sens depuis quelques temps indiquant que Playstation préparait un State of Play pour ce mois de mai. Cependant, plus la fin du mois s’approchait, plus ces rumeurs prenaient du plomb de l’aile.

Finalement, celles-ci étaient fondées puisque Playstation vient officiellement annoncer qu’un State of Play se tiendra demain, 30 mai, à 18h00 EDT. Le studio indique que 14 titres PS5 et VR2 seront dévoilés. De plus, l’événement sera l’occasion d’avoir un aperçu sur certains titres qui sortiront plus tard dans l’année.

Alors à quelles annonces s’attendre? Certaines fuites suggèrent la sortie d’un nouvel Astro Bot ou encore un autre jeu Concord. De plus, un nouveau jeu Horizon Lego pourrait être dévoilé ou encore le portage sur PC de God of War. En effet, Playstation souhaite accélérer dans sa stratégie de portages de leurs jeux sur PC.

Enfin, pourrait on avoir des nouvelles images ou même une date de sortie pour Metal Gear Solid Delta Snake Eater? Ce dernier semble se préparer pour une sortie cette année. Les premières réponses demain à 18h00 !