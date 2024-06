Une mauvaise nouvelle pour les fans de Final Fantasy?

La sortie de Final Fantasy VII Rebirth le 29 février n’a pas eu les résultats escomptés. En effet, si le jeu est actuellement le jeu le mieux noté de cette année sur MetaCritic, les ventes ne semblent pas être au rendez-vous.

Si bien évidemment aucune information officielle n’a été communiquée concernant les ventes, il n’en demeure pas moins que les chiffres de cette année fiscale sont loin d’être bons pour Square Enix. Des chiffres qui ont poussé Square Enix a indiqué qu’elle allait désormais se concentrer sur les jeux multiplateformes et annuler plusieurs projets

Deux de ses projets concernent notamment Final Fantasy IX Remake et Final Fantasy Tactics Remake. Si plusieurs informations indiquent que les projets sont réels et actuellement en cours de développement, il faudra encore attendre pour des annonces. En effet, selon le leaker Midori, il “ne faudra pas avoir de grosses attentes et termes de communication concernant ces jeux”. En effet, avec la tenue de plusieurs événements lors des prochaines semaines, beaucoup de fans pensaient pouvoir en apprendre plus sur les prochains de Square Enix. Il n’en serait finalement rien.

Une communication qui nous laisse tout de même dubitatif puisque beaucoup attendent un sursaut d’orgueil de l’entreprise nippone. Visiblement, il faudra encore attendre un petit moment.