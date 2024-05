Une mise à jour pour Hi-Fi Rush arrive aujourd’hui

Tango Gameworks le studio de développement derrière The Evil Within ou encore Ghostwire Tokyo est sur le point de fermer ses portes. Une fermeture décidée par rappel par Microsoft ainsi que trois autres studio.

Le studio a néanmoins annoncé que la production d’une version physique du jeu Hi-Fi Rush est toujours en cours. Ce dernier a également prévu de déployer une ultime mise à jour pour le jeu dès aujourd’hui. Histoire de boucler la boucle.

Le jeu qui a reçu des éloges de la part des critiques suite à sa sortie en 2023 a connu un certain succès notable sur le marché, notamment sur la plateforme Xbox Game Pass et sur PC. En effet, le jeu a connu un pic d’activité avec 6,132 joueurs connectés simultanément sur Steam au moment de son lancement en janvier 2023. Des performances pas suffisantes visiblement selon Microsoft.

Les joueurs soutiennent le studio derrière Hi-Fi Rush

L’annonce de fermeture prochaine de Tango Gameworks a bizarrement entraîné une hausse de l’activité sur Steam et une vague de critiques positives de la part des joueurs. Une manière pour eux d’exprimer leur désaccord avec la décision de Microsoft. Limited Run Games a confirmé son intention de poursuivre la sortie de la version physique de Hi-Fi Rush.

Le compte Twitter officiel de Hi-Fi Rush a confirmé les plans pour la version physique et a annoncé la sortie imminente de la mise à jour finale. “Nous sommes reconnaissants pour votre soutien indéfectible. Nous finalisons les détails de l’édition physique de Hi-Fi Rush avec nos collaborateurs de Limited Run Games, et nous préparons également une mise à jour finale pour corriger certains problèmes résiduels, qui sera disponible plus tard dans la journée”, a déclaré le studio dans un message sur X (anciennement Twitter).

Cette période marque un tournant pour le studio et les amateurs du jeu, mais l’engagement à lancer la version physique et la mise à jour finale témoigne d’un soutien durable pour Hi-Fi Rush.