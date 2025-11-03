Une nouvelle fonction d’Unreal Engine 5 pourrait améliorer les jeux sur Nintendo Switch 2

Alors que les joueurs découvrent progressivement la Nintendo Switch 2, une annonce d’Epic Games pourrait bien changer la donne pour l’avenir des jeux sur la console. Le moteur graphique Unreal Engine 5 vient en effet de recevoir une mise à jour prometteuse qui pourrait significativement améliorer les ports de jeux depuis le PC, le Steam Deck, le PS5 et les Xbox Series.

Cette nouvelle fonctionnalité, ajoutée la semaine dernière à la branche principale du développement, vise spécifiquement à optimiser les performances de Lumen, le système d’éclairage global temps réel du moteur. Une évolution particulièrement bienvenue pour le matériel de Nintendo.

Lumen Irradiance Cache : le compromis intelligent

Selon Dylan Browne, artiste technique ayant repéré l’innovation sur Twitter, le « Lumen Irradiance Cache » constitue une solution basée sur des sondes spécialement conçue pour les appareils d’entrée et milieu de gamme. Cette approche alternative au Lumen standard présente un avantage majeur : elle nécessite moins de ressources tout en conservant l’essentiel des effets d’éclairage.

Le compromis ? Des détails d’occlusion réduits et des réflexions de moindre qualité comparé au système complet. Mais comme le souligne l’expert, « c’est toujours mieux que de ne pas avoir d’éclairage dynamique du tout ». Pour les joueurs sur Switch 2, cela pourrait se traduire par des jeux plus beaux et plus fluides.

Les premiers tests techniques semblent confirmer le potentiel de cette innovation. D’après des données partagées sur GitHub avant leur suppression, cette version allégée accélérerait la phase de collecte de Lumen de 2,5 fois et le processus global de « Lumen Scene » de 1,5 fois.

Une opportunité pour les développeurs

Jusqu’à présent, aucun jeu sous Unreal Engine 5 sur Switch 2 n’utilisait Lumen, probablement en raison des limitations matérielles de la console. Même Fortnite, pourtant optimisé pour le moteur d’Epic, tourne sans Lumen et Nanite sur la plateforme Nintendo.

Cette nouvelle fonction pourrait donc ouvrir la voie à des ports plus ambitieux. Les développeurs disposeraient enfin d’un outil permettant d’implémenter un éclairage dynamique avancé sans sacrifier les performances sur le matériel mobile de la Switch 2.

Reste maintenant à voir à quelle vitesse les studios s’approprieront cette technologie. Si l’implémentation est aussi convaincante que les premiers indices le laissent penser, les joueurs pourraient bientôt découvrir des jeux encore plus beaux sur leur console portable fétiche. Une belle promesse pour l’avenir de la plateforme.