Une première mise à jour pour Dragon’s Dogma 2

Capcom vient de publier la toute première mise à jour majeure pour Dragon’s Dogma 2, offrant aux joueurs plusieurs améliorations et fonctionnalités attendues.

Déployée sous le numéro 1.050, cette mise à jour est dès à présent disponible sur PC via Steam et sur PlayStation 5. Les possesseurs de Xbox Series X et S devront quant à eux patienter quelques jours supplémentaires avant de pouvoir en profiter pleinement. L’une des principales nouveautés de cette mise à jour est l’ajout de la possibilité de démarrer une nouvelle partie même si des données de sauvegarde existent déjà. Cette fonctionnalité manquait au jeu depuis son lancement, mais les moddeurs avaient rapidement proposé une solution pour la version PC.

En parallèle, Capcom a également augmenté le nombre d’objets “Art de la Métamorphose” disponibles dans les guildes de pions, portant leur total à 99. L’Art de la Métamorphose permet aux joueurs de modifier l’apparence de leur personnage et est disponible à l’achat via des microtransactions.

Du côté des consoles, Dragon’s Dogma 2 bénéficie de diverses options graphiques et de performances. Les joueurs pourront notamment activer ou désactiver le flou de mouvement et le ray tracing, ainsi que régler le taux de rafraîchissement à 30 images par seconde maximum. Ces améliorations visent à répondre aux critiques concernant les performances du jeu, en particulier sur PC, où le taux de rafraîchissement était souvent critiqué en raison de la charge importante sur les processeurs due au grand nombre de PNJ.

Malgré les controverses liées aux microtransactions et les critiques sur les performances du jeu, notamment sur PC, Dragon’s Dogma 2 a connu un succès notable sur Steam, devenant le plus grand lancement pour un jeu solo de Capcom sur la plateforme, avec un pic de 228 585 joueurs simultanés. Les joueurs sont également invités à consulter la carte interactive d’IGN, ainsi que le hub de solutions et les guides sur les pions et leurs spécialisations pour optimiser leur expérience de jeu.

En résumé, voici les principales notes de mise à jour de Dragon’s Dogma 2 (version 1.050) :

Ajout de la possibilité de démarrer une nouvelle partie même si des données de sauvegarde existent déjà.

Augmentation du nombre d’objets “Art de la Métamorphose” disponibles dans les guildes de pions à 99.

Mise à disposition plus précoce de la quête permettant aux joueurs d’acquérir leur propre logement (où ils peuvent sauvegarder et se reposer).

Correction de divers problèmes d’affichage de texte.

Corrections de bugs divers.

PlayStation 5

Ajout de l’option* pour activer/désactiver le flou de mouvement dans les options.

Ajout de l’option* pour activer/désactiver le ray tracing dans les options.

Ajout de l’option pour régler le taux de rafraîchissement à 30 images par seconde maximum dans les options.

Steam