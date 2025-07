Virtuos frappé par une vague de licenciements 

Le studio Virtuos, connu pour son travail sur des projets majeurs comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, vient d’annoncer une restructuration douloureuse. Près de 300 employés (7% de ses effectifs mondiaux) ont été licenciés, selon une confirmation officielle transmise à Eurogamer. Cette décision touche principalement les équipes asiatiques (200 postes) et européennes (70 postes), dont moins de dix en France où travaillait le cœur de l’équipe d’Oblivion Remastered.

Dans un communiqué, un porte-parole du studio a exprimé sa reconnaissance envers les collaborateurs concernés : « Nous sommes reconnaissants pour leurs contributions et leur dévouement », tout en promettant un accompagnement vers de « nouvelles opportunités professionnelles ». La direction assure vouloir gérer cette transition « avec soin, transparence et respect », affirmant que Virtuos « continue d’investir dans l’excellence technique et les collaborations créatives » pour rester un partenaire clé de l’industrie.

Un secteur en crise

Cette annonce s’inscrit dans une vague de turbulences sans précédent touchant le jeu vidéo. Elle survient seulement quelques semaines après les 9 000 licenciements chez Microsoft, qui ont entraîné la fermeture du studio The Initiative (Perfect Dark) et l’annulation de projets comme Everwild.

Alors que Virtuos poursuit ses collaborations sur des titres majeurs, cette restructuration questionne sur les coûts humains des transformations de l’industrie. Le studio maintient sa feuille de route, mais cette décision laisse un goût amer dans un secteur où l’expertise technique se paie désormais au prix fort.