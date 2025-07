Wuchang: Fallen Feathers sur PS5 : une empreinte mémoire surprenamment légère

La version PlayStation 5 du soulslike Wuchang: Fallen Feathers afficherait un poids inattendu de moins de 15 Go, selon des données techniques repérées dans la base du PlayStation Store. L’information, relayée par le compte spécialisé PlayStation Game Size, concerne la build 01.000.006 du titre qui débarque ce 24 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series.

Cette estimation place le jeu bien en dessous des standards actuels, où de nombreux titres AAA dépassent régulièrement la barre des 100 Go. Des joueurs ont exprimé leur stupéfaction sur les réseaux, certains soulignant l’écart avec la version PC qui nécessitera 60 Go d’espace libre selon la fiche Steam.

Un contraste technique saisissant

Le recours au moteur Unreal Engine 5 rend cette légèreté sur PS5 d’autant plus remarquable. « Un jeu de cette envergure technique sous 15 Go en 2025 ? Comment est-ce envisageable ? », s’interroge un utilisateur. Un autre abonde : « C’est le poids le plus modeste observé sur mon SSD PS5 depuis des mois ».

Au cœur de la Chine des Ming

Le titre transporte les joueurs dans une interprétation fantastique de la dynastie Ming, incarnant Bai Wuchang, une pirate aux souvenirs effacés. Son périple dans la région de Shu mêle combats exigeants et enquête sur son passé, avec un système de choix influençant directement les multiples fins possibles.

Prévu dès son lancement dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass, cette production de Leenzee Games pourrait séduire par son accessibilité technique autant que par son univers envoûtant.