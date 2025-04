Xbox dévoile sa mise à jour d’avril : cloud gaming étendu, app mobile améliorée et plus de liberté

Microsoft enrichit l’écosystème Xbox avec une mise à jour majeure en avril 2025, combinant des fonctionnalités longuement anticipées et des optimisations pratiques. Au cœur des nouveautés : la possibilité pour les abonnés Game Pass Ultimate de jouer en cloud à aux jeux en leur possession, même hors catalogue du service. Une centaine de titres sont déjà compatibles, dont Disney Epic Mickey: Rebrushed ou Squirrel with a Gun, avec des ajouts mensuels prévus (comme Starship Troopers: Extermination ou Bratz Flaunt Your Fashion).

Une app mobile Xbox plus puissante

L’application mobile (iOS/Android) évolue également pour permettre l’achat de jeux, de DLC, l’adhésion au Game Pass et le téléchargement anticipé sur console directement depuis le smartphone. En phase de test pour les bêta-testeurs, cette fonctionnalité sera déployée progressivement. Les joueurs peuvent désormais précommander un jeu et le préinstaller à distance, prêts pour le jour J.

Xbox Remote Play : jouez partout, même sur TV

Le Remote Play quitte l’app mobile pour migrer vers les navigateurs web via xbox.com/remoteplay, élargissant sa compatibilité aux téléviseurs Samsung, Fire TV et casques Meta Quest. Cerise sur le gâteau : les jeux rétrocompatibles Xbox et Xbox 360 sont maintenant accessibles à distance.

Gestion de stockage et Game Hubs repensés

Enfin, Xbox simplifie le ménage dans la bibliothèque avec des recommandations intelligentes pour supprimer les doublons, extensions inutilisées ou jeux inaccessibles. Les nouveaux Game Hubs centralisent stats, succès et amis en ligne, tout en offrant une option pour lancer les jeux directement, sans passer par l’interface sociale.

Une expérience plus flexible et personnalisée

Avec ces ajouts, Microsoft renforce la polyvalence de Xbox : jouez en cloud sur votre bibliothèque personnelle, pilotez votre console depuis un navigateur, ou gérez votre collection en mobilité. Des pas de plus vers un écosystème unifié, où chaque joueur trouve sa façon de jouer.