Xbox Game Pass mai 2024 : Les départs et les arrivées

Le mois d’avril se termine enfin, l’occasion de se pencher sur les nouveautés qui arriveront dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dans les jours à venir. Microsoft vient en effet de dévoiler les prochains jeux qui intégreront le Xbox Game Pass en ce mois de mai 2024.

Si nous savions déjà que Senua’s Saga : Hellblade II, Hauntii et Little Kitty, Big City rejoindraient prochainement le service, on apprend aujourd’hui que Tomb Raider : Definitive Edition, Kona II et Brothers : A Tale of Two Sons se joindront aussi à la fête. Concernant ce dernier, il ne s’agit malheureusement pas du remake.

Vous trouverez ci-dessous la liste des premiers jeux attendus dans le Xbox Game Pass, le PC Game Pass et le Xbox Cloud Gaming en mai. Comme d’habitude, cette liste sera mise à jour au fur et à mesure des annonces officielles de Microsoft.

Liste des jeux Xbox Game Pass de mai 2024 (Consoles)

Tomb Raider : Definitive Edition – 2 mai

Kona II : Brume – 7 mai

Little Kitty, Big City – 9 mai

Brothers : A Tale of Two Sons – 14 mai

Senua’s Saga : Hellblade II – 21 mai

Hauntii – 23 mai

Liste des jeux PC Game Pass de mai 2024 (PC)

Tomb Raider : Definitive Edition – 2 mai

Kona II : Brume – 7 mai

Little Kitty, Big City – 9 mai

Brothers : A Tale of Two Sons – 14 mai

Senua’s Saga : Hellblade II – 21 mai

Liste des jeux Xbox Game Pass de mai 2024 (Cloud)

Tomb Raider : Definitive Edition – 2 mai

Kona II : Brume – 7 mai

Little Kitty, Big City – 9 mai

Brothers : A Tale of Two Sons – 14 mai

Jeux Game Pass retirés le 15 mai 2024

Les titres du catalogue Xbox Game Pass n’y restent pas indéfiniment. En effet les jeux restent dans le catalogue entre 12 et 18 mois.

Le 15 mai prochain, ce sont 8 d’entre eux qui quitteront le service, il vous reste donc quinze jours pour en profiter.