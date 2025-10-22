Xbox prépare une console nouvelle génération « très premium »

La prochaine console Xbox s’annonce comme un produit haut de gamme. Sarah Bond, la PDG de la marque, l’a confirmé dans une interview : le futur matériel sera « très premium, très haut de gamme », avec « une expérience soignée ». Des termes qui laissent entrevoir un appareil ambitieux. Et probablement plus cher.

Bien qu’aucun détail technique n’ait été dévoilé, la dirigeante a offert un indice significatif en désignant le ROG Xbox Ally X, le portable gaming développé par ASUS en partenariat avec Microsoft. « Cet appareil montre un peu la façon dont nous envisageons le futur du hardware », a-t-elle déclaré.

Cette approche pourrait rapprocher la prochaine Xbox de l’univers PC. Les rumeurs évoquent en effet une console capable d’accéder à plusieurs plateformes comme Steam, GOG ou EA Play, réunissant ainsi le meilleur des deux mondes : simplicité d’utilisation et liberté de jeu.

Si sa date de sortie n’est pas officielle, le secteur évoque l’horizon 2027. D’ici là, Xbox poursuit le réajustement de sa stratégie, qui inclut notamment une hausse du prix des kits de développement pour les studios.

Un an après l’arrivée du premier Ally, ASUS a confirmé que sa gamme de portables gaming poursuivrait son expansion aux côtés de Xbox, dessinant les contours d’un écosystème de jeu plus unifié.