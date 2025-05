Assassin’s Creed Shadows : une mécanique secrète dans le DLC ?

Alors qu’Assassin’s Creed Shadows continue de séduire les joueurs avec son duo inédit (Yasuke et Naoe), une découverte sur les réseaux sociaux relance les spéculations. Un art conceptuel officiel, réalisé par l’artiste Val Orlov, dévoile Naoe brandissant deux katanas simultanément – une mécanique absente du jeu de base. Pour les fans, cet indice visuel annoncerait une nouveauté du prochain DLC, Les Griffes d’Awaji, prévu fin 2025.

Naoe, Tsuyu… Qui maniera les doubles lames ?

Circulant depuis des semaines, cette illustration titrée « Icônes et designs initiaux de Naoe » sur ArtStation montre la shinobi avec des katanas jumeaux, une posture jamais vue en jeu. Deux théories émergent : soit Naoe apprendra cette technique dans le DLC via de nouvelles compétences, soit il s’agit de Tsuyu, sa mère, figure centrale de l’extension. La seconde piste semble toutefois fragile : l’artiste précise qu’il s’agit de concepts initiaux de Naoe, avec un arc court et une chevelure longue abandonnés depuis.

Un DLC aux promesses ambitieuses

Officiellement, Ubisoft a évoqué l’ajout d’un bō (bâton long) pour Naoe dans Les Griffes d’Awaji, ainsi que des aptitudes, équipements et une quête de 10 heures minimum. Mais la communauté reste convaincue que la détention de deux katanas – symbole de maîtrise martiale au Japon – pourrait enrichir le gameplay, notamment lors des combats stratégiques ou des phases d’infiltration.

Entre fuites et mystères : la communication d’Ubisoft en question

Si l’éditeur garde le silence sur ces spéculations, son passif avec Valhalla ou Odyssey laisse présager un contenu additionnel dense. Rappelons que le DLC plongera les joueurs dans une île inédite, mélangeant « beauté naturelle et pièges mortels », selon la description officielle. L’art d’Orlov, volontairement provocateur, pourrait donc servir de teaser visuel… ou n’être qu’un concept abandonné.

En attendant des confirmations, les joueurs scrutent chaque recoin d’Assassin’s Creed Shadows, bien décidés à percer les secrets de Naoe et Tsuyu. Réponse fin 2025, quand Les Griffes d’Awaji dégainera (peut-être) ses doubles lames.