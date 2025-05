Gears of War : le retour fracassant d’un classique sur PS5 et Xbox Series

C’est un cadeau inattendu pour les amateurs de la saga : Gears of War: Reloaded, une remasterisation haut de gamme du premier opus de 2006, débarquera le 26 août 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Xbox a officialisé la nouvelle, confirmant les rumeurs qui circulaient depuis des mois. Priced à 39,99 dollars (environ 37 euros, hors taxes locales), cette version modernisée célèbre avec deux ans d’avance les 20 ans de la licence, prévus en 2026. Une manière habile de raviver la flamme des nostalgiques tout en attirant les nouveaux joueurs.

Un lifting technique impressionnant

Loin de se contenter d’un simple relooking, Reloaded repense intégralement l’expérience. Le titre tourne en 4K native, avec un flux constant de 60 FPS en campagne et 120 FPS en multijoueur, le tout boosté par le HDR et la Dolby Vision. Les textures, retravaillées en ultra-haute définition, et les effets de lumière redessinés donnent un coup de jeune à l’atmosphère brutale de Sera. Mieux : les temps de chargement, autrefois redoutés, ont purement disparu en mode solo. Un détail qui change tout pour l’immersion.

Coopération et compétition au rendez-vous

Fidèle à son ADN, le jeu mise sur le partage. La campagne se vit à deux, en écran partagé local ou en ligne, tandis que le multijoueur oppose jusqu’à huit joueurs dans des matchs endiablés. Le cross-play est intégré : PS5, Xbox Series et PC s’affrontent sans frontières, avec une progression sauvegardée sur toutes les plateformes via un compte Microsoft (optionnel pour jouer, mais nécessaire pour synchroniser les données). De quoi relancer les parties endiablées d’antan… ou créer de nouvelles rivalités.

Contenu fourni et fidélité récompensée

Aucun fan ne sera lésé : Reloaded inclut tous les ajouts de l’Ultimate Edition, comme l’extension narrative exclusive et les dizaines de skins légendaires. Cerise sur le gâteau, les possesseurs de cette édition antérieure pourront récupérer gratuitement la remasterisation. Xbox mise aussi sur l’accessibilité : le jeu sera disponible dès le jour J dans le Game Pass, garantissant un afflux massif de joueurs.

Une stratégie multiplateforme audacieuse

La vraie surprise vient du support de la PS5, une première pour une licence historique de Xbox. Un choix qui interroge autant qu’il séduit. Les images dévoilées, elles, rassurent : l’identité visuelle brute du jeu originel est préservée, mais les ombres dynamiques et les effets de particules profitent pleinement des puces actuelles.

Avec Gears of War: Reloaded, Xbox réveille un géant endormi. Reste à savoir si cette résurrection marquera le début d’un nouveau cycle… ou un adieu en beauté avant l’anniversaire de 2026. Les joueurs, eux, ont déjà sorti leurs chaînes de tronçonneuse : l’été s’annonce sanglant.