GTA 6 : le deuxième trailer pulvérise les records 

La machine Grand Theft Auto continue de fasciner le monde. Le deuxième trailer de GTA 6, dévoilé par Rockstar Games le 6 mai 2025, a enregistré un succès monstre sur YouTube : 62 millions de vues et plus de 4,5 millions de « likes » en seulement 20 heures. Des chiffres astronomiques, concentrés sur la chaîne officielle du studio, qui illustrent l’attente démesurée pour ce jeu reporté au 26 mai 2026.

Une démonstration de force signée Rockstar

Malgré l’annonce d’un report, Rockstar a choisi d’apaiser les frustrations en dégainant une bande-annonce spectaculaire. Tournées sur PS5, les images offrent un aperçu de Vice City redessinée : une métropole tentaculaire, des scènes cinématographiques épiques et une galerie de personnages aussi charismatiques que troubles. Le duo Jason et Lucia, au cœur d’une conspiration criminelle dans l’État de Leonida, y vole la vedette, confirmant la patte narrative du studio.

Un héritage intact, une hype intacte

Avec ce trailer, Rockstar rappelle pourquoi elle règne sur les mondes ouverts. Les détails visuels – néons éblouissants, foule animée, reflets réalistes – promettent une immersion sans précédent. Les joueurs ont également salué les clins d’œil à l’humour noir de la saga et les références aux réseaux sociaux, miroir des dérives de notre époque.

Des chiffres qui donnent le vertige

Les 62 millions de vues (sans compter les partages sur réseaux sociaux et les reprises par d’autres chaînes) témoignent de l’aura planétaire de GTA. À titre de comparaison, le premier trailer, publié en décembre 2023, avait atteint 100 millions de vues en 48 heures. Une performance que le deuxième opus pourrait surpasser, malgré le contexte de report.

Ne manque plus que Gameplay

Si Rockstar garde le silence sur le gameplay et la version PC, ces chiffres valident une stratégie : miser sur la qualité narrative et technique pour entretenir la flamme. En attendant 2026, les fans ont déjà matière à disséquer chaque plan, anticiper chaque mécanique… et compter les jours.

Une certitude : GTA 6 n’est pas qu’un jeu. C’est un phénomène culturel, prêt à écraser tous les records. Même avant sa sortie.