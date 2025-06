Meta Quest 3S Xbox Edition : la Xbox virtuellement virtuelle…

Xbox et Meta ont annoncé une collaboration pour lancer le Meta Quest 3S Xbox Edition, le tout premier casque Quest en édition limitée.

Ce partenariat entre Meta et Xbox, la division de jeu de Microsoft, vise à « célébrer l’expérience du Xbox Cloud Gaming » sur Meta Quest, plutôt qu’à marquer une entrée complète de Xbox dans la réalité virtuelle. Le Quest 3S est la plus récente version du Quest 3, probablement le casque de réalité virtuelle le plus populaire ces jours-ci.

L’ensemble Quest 3S Xbox Edition est considéré comme un nouvel appareil qjui peut être qualifié de Xbox… virtuelle.

Le casque Meta Quest 3S Xbox Edition sera vendu en quantité limitée au prix de 400$US (600$CA). L’ensemble comprend le casque Quest 3S de Meta avec 128 Go de stockage, arborant les couleurs « Xbox Carbon Black et Velocity Green », des manettes Touch Plus assorties, une manette sans fil Xbox et un abonnement de trois mois au Xbox Games Pass Ultimate.

Les points de vente pour ce nouveau venu incluront xbox.com, Best Buy aux États-Unis, ainsi qu’Argos et EE au Royaume-Uni.

Cette collaboration s’inscrit dans la continuité d’un partenariat existant. Depuis décembre 2023, les propriétaires de casques Quest peuvent accéder à la version bêta de l’application Xbox Cloud Gaming, qui leur permet de jouer à des titres comme Starfield et Forza Motorsport sur un écran virtuel.

Cette nouvelle édition spéciale offre aux joueurs du Xbox Cloud Gaming un casque aux couleurs de la marque et permet à Microsoft d’évaluer l’intérêt pour le jeu sur casque de réalité virtuelle.

Les deux entreprises avaient annoncé leur intention de lancer un Meta Quest en édition limitée « inspiré par Xbox » l’année dernière.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft explore la réalité virtuelle et mixte pour ses plateformes; en 2017, la société s’était engagée à fournir du contenu de réalité mixte pour le Projet Scorpio, qui est devenu plus tard la Xbox One X.