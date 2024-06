XDefiant atteint les 11 millions de joueurs !

C’est sans aucun doute le bon coup d’Ubisoft de cette année. Lancé tout récemment, XDefiant captivé des millions de joueurs à travers le monde. Selon les premiers rapports, plus de 3 millions de joueurs uniques ont été enregistrés dans les premiers jours suivant sa sortie gratuite.

Tom Henderson de Insider Gaming avait déjà signalé qu’un million de joueurs uniques avaient été atteints seulement deux heures et demie après le lancement du titre. Cela en fait le jeu d’Ubisoft ayant atteint ce cap le plus rapidement. Le nombre de joueurs uniques a ensuite dépassé les trois millions au cours des deux premiers jours.

Ubisoft a, dans ce sens, publié hier les premiers chiffres officiels concernant le nombre de joueurs. Des chiffres démontrant que XDefiant avait atteint environ 11 millions de joueurs depuis son lancement il y a cinq semaines. Un vrai succès !

De grandes ambitions pour XDefiant

L’occasion également pour le PDG d’Ubisoft de faire part de ses ambitions pour son nouveau titre. Yves Guillemot a ainsi exprimé son désir de voir XDefiant percer dans le domaine de l’esport : « En plus de ses mises à jour constantes, avec des expériences variées et un gameplay amélioré, j’aimerais qu’elle devienne un sport électronique sérieux. En réalité, pour un jeu comme celui-ci, il n’y a aucune limite à son avenir. Nous avons une équipe formidable qui travaille dessus, qui écoute et communique avec nos joueurs, ce qui est crucial. Nous avons commencé fort, mais nous avons encore un long chemin à parcourir, et je suis enthousiaste à l’idée de relever ce défi. »

Si certains diront que la gratuité du jeu y est pour quelque chose, ce chiffre reste tout de même impressionnant. La première saison officielle débutera pour rappel mardi prochain. Elle ajoutera la faction GSK de Rainbow Six Siege, trois nouvelles cartes (Daytona, Clubhouse et Rockefeller, lancées une par mois), trois nouvelles armes, le mode de jeu Ranked Play, le mode Capture the Flag et de nouvelles récompenses de progression. Quatre saisons sont prévues pour la première année du jeu, chacune ajoutant une nouvelle faction, trois cartes, trois armes et bien plus encore.