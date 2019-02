Les meilleurs services pour stocker ses photos dans le cloud

Prendre des photos pour immortaliser un moment est parfaitement légitime, mais encore faut-il pouvoir les conserver de manière sécuritaire!

On peut être tenté de prendre des centaines de photos et de les stocker sur son téléphone, son appareil photo, son ordinateur, un NAS ou tout autre périphérique de stockage. Cependant, il faut savoir que les disques de stockage physiques peuvent se bloquer, se perdre ou tout simplement être endommagés. C’est pour cette raison qu’il est plus prudent de penser à stocker ses images à plusieurs endroits différents, y compris dans le cloud.

Pour la plupart d’entre nous, associer le service cloud à un périphérique de stockage physique peut suffire pour sauvegarder et protéger ses données. Pour le support physique, il est assez simple de trouver un disque dur à prix abordable sur le marché, mais ce n’est pas forcément le cas pour le service de stockage dans le cloud. Certes, vous disposez déjà d’un stockage en ligne gratuit avec les services proposés par les diverses applications installées sur votre smartphone, mais cet espace est limité et ne vous permet malheureusement pas de stocker grand-chose. Mieux vaut donc se tourner vers un service payant.

À noter que si vous choisissez de stocker vos photos dans le cloud, elles seront entreposées sur un lecteur distant appartenant à un hôte ou à un fournisseur. Toutefois, vous pourrez y accéder à tout moment et n’importe où via une application ou un site Internet. Selon vos besoins, vous pouvez les visualiser, les éditer et les télécharger, du moment que vous êtes connecté à Internet.

Mais alors, comment trouver le bon service pour stocker ses photos? Vous devrez au moins considérer trois critères: la quantité de stockage qu’il vous faut, le prix que vous êtes en mesure de payer et le type de fichiers que vous désirez sauvegarder (photos, vidéos, documents…). En effet, certains services vous offrent la possibilité de stocker des photos, mais pas des vidéos ou d’autres types de fichiers. Sur d’autres plateformes, vous pouvez en revanche sauvegarder ce que vous voulez.

Dans ce guide, nous avons sélectionné un certain nombre de services de stockage de photos dans le cloud. Ils ont été choisis en fonction de nombreux critères, dont ceux que nous avons cités plus haut. Nous tenons à préciser d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive; il s’agit tout simplement des services que nous jugeons les meilleurs sur le marché actuel.

Google Photos

Jusqu’à aujourd’hui, Google Photos reste le service de stockage de photos le plus utilisé. Il offre un accès immédiat et illimité au stockage, et ce, gratuitement. Toutefois, il existe aussi une version payante et le service n’est pas exempt de défauts divers qui peuvent irriter certains utilisateurs.

L’application Google Photos est installée par défaut sur votre smartphone Android. Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez accéder à tout moment aux photos et vidéos qui y sont téléchargés. De multiples fonctionnalités y sont également proposées, notamment la fonction de partage et la fonction d’édition. Sur un appareil iOS, l’application doit en outre être installée puisqu’elle n’est pas proposée par défaut. Sinon, sur d’autres périphériques comme un ordinateur, il est possible de passer par une application de téléchargement et accéder aux photos à l’aide d’un navigateur. Il faudra tout simplement se rendre à l’adresse google.photos.com.

Enfin, tel qu’il a été évoqué plus haut, le service de stockage Google Photos met à disposition un stockage illimité. Cependant, cela s’ensuit d’une restriction: vos photos et vidéos sont toutes compressées quand vous les téléchargez. Bien entendu, cela peut être problématique pour les utilisateurs qui désirent profiter de la qualité d’origine de leurs images puisqu’elles seront altérées et rapetissées. De plus, s’ils s’entêtent à télécharger avec cette qualité, ils seront limités par la capacité de stockage de Google Drive. Heureusement que l’espace de stockage gratuit proposé par Google est de 15 Go! Et si cela ne vous suffit pas, il y a l’offre payante pour bénéficier d’un espace de stockage supplémentaire:

Vous aurez accès à 100 Go pour 1,99$ par mois;

Vous pouvez obtenir jusqu’à 200 Go pour 2,99$ par mois;

Pour les gros consommateurs, il y a également l’offre de 2 To d’espace de stockage pour 9,99$ par mois.

Amazon Photos se présente aussi comme un excellent choix pour un service de stockage de photos dans le cloud. Tout comme pour Google Photos, il propose aussi des offres payantes et gratuites pour la sauvegarde de votre photo et, contrairement à la plupart des options gratuites, le service d’Amazon n’impose aucune restriction de taille ni de qualité pour les images. Vous pouvez donc y stocker toutes les photos que vous voulez, quelle qu’en soit la taille. Toutefois, pour les images de plus de 2 Go, il faudra passer par l’application gratuite Amazon Drive Desktop. Celles-ci ne passent pas sur le site Web Drive.

Tout comme les services de stockage de photos proposés par Google et Apple, Prime Photos d’Amazon propose également une application mobile: Prime Photos. Elle est compatible multiplateforme et peut très bien être installé sur un smartphone Android ou iOS. L’appli met en avant plusieurs fonctionnalités, dont l’édition et le balisage. Prime Photos supporte aussi les images animées en direct et cela fait partie de ses plus grands atouts. À noter qu’il n’est pas obligatoire de passer par l’application pour accéder à ses photos; les utilisateurs peuvent très bien passer par un navigateur.

Par ailleurs, Amazon offre 5 Go de stockage de photos en ligne gratuits pour tous les utilisateurs du service et si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous avez déjà accès à ce service gratuit et illimité, et ce, sans la fâcheuse compression. Cependant, si vous n’avez pas le privilège d’être membre de ce cercle, mais désirez profiter d’espace de stockage supplémentaire, voici les offres payantes d’Amazon:

Pour 100 Go supplémentaires, vous devez payer 11.99 euros par an;

Ceux qui ont besoin de plus d’espace pourront en revanche opter pour la formule avec 1 To de stockage. Mais il faudra s’acquitter d’un abonnement de 59,99$ par an.

iCloud Photo Library

iCloud Photo Library se destine beaucoup plus aux utilisateurs de produits Apple. Il permet une sauvegarde très pratique des photos et vidéos. Le stockage gratuit est aussi proposé, mais tout cela s’accompagne de restrictions diverses.

iCloud Photo Library fonctionne surtout avec iOS et macOS. Toutefois, il est aussi en mesure de se synchroniser avec les périphériques Windows, grâce notamment à l’application iCloud pour Windows. C’est l’un des plus gros atouts de cette plateforme et elle permet de mieux en profiter.

Concernant les offres proposées, elles diffèrent un peu des deux services décrits précédemment. Si vous avez des identifiants Apple, vous aurez accès à un espace de stockage de photos gratuit dans l’iCloud. Le seul hic, c’est qu’il est limité à 5 Go, ce qui ne vous permet pas de stocker grand-chose, surtout si vous capturez des photos de très haute résolution. Côté fonctionnalités, vous aurez à peu près tout ce qu’il faut à partir de votre espace iCloud Photo Library. Aussi, il n’y a pas vraiment de différence entre les forfaits gratuits et payants; c’est surtout au niveau de la capacité de stockage que le service diffère. Si vous désirez bénéficier d’un peu plus d’espace de stockage, voici l’offre payante proposée par la compagnie à la pomme:

Vous pouvez obtenir 50 Go de plus avec un abonnement de 0.99$ par mois;

Si cela ne vous suffit pas, le stockage de 200 Go est accessible pour 2,99$ par mois;

Enfin, les gros consommateurs pourront opter pour l’offre avec 2 To de stockage pour un abonnement de 9,99$ par mois.

Microsoft OneDrive

La solution proposée par Microsoft est très peu connue sur le marché des services de stockage en ligne de photos. Néanmoins, elle mérite d’être évoquée et présentée ici. Grosso modo, l’offre est assez avantageuse puisqu’elle propose un stockage gratuit et un téléchargement automatique des photos. La sécurité constitue également l’un de ses points forts. Cependant, il faudra aussi citer quelques défauts comme l’absence de fonction de retouche photo pour l’application Microsoft OneDrive, ce qui peut être fâcheux pour certains utilisateurs.

Bien qu’il soit accessible sur d’autres plateformes, le Microsoft OneDrive conviendra le mieux aux utilisateurs Windows, surtout s’ils utilisent Microsoft Office. L’application vous donne accès à vos photos partout où vous êtes et vous permet de les partager facilement. Mais comme pour tous les autres services cités plus haut, il est également possible d’accéder à ces photos via un navigateur.

Par ailleurs, il est bon de savoir que le stockage gratuit proposé par le service à ses utilisateurs se limite à 5 Go. Pour ceux qui ont besoin de plus, il faudra mettre la main dans la poche et choisir entre les offres payantes suivantes en fonction de vos besoins:

Vous pouvez accéder à 50 Go de stockage supplémentaire pour 2$ par mois;

Ceux qui consomment plus pourront en revanche choisir l’offre avec 1 To, accessible pour 70$ par an.

Tous les moyens sont bons pour conserver vos photos et préserver pour toujours vos souvenirs, mais les stocker dans un cloud est une manière d’autant plus pratique et sécuritaire.