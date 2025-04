ChatGPT Starter Pack : c’est la folie!

La tendance soudaine du mème Starter Pack que vous observez actuellement est la version IA d’un mème qui existe depuis des années.

Cette nouvelle vague est caractérisée par l’utilisation de Dall-E et ChatGPT pour générer des images représentant des figurines ou des «mini-moi» des utilisateurs, souvent entourés d’objets ou de symboles qui les définissent.

Avant l’essor de l’IA générative, le Starter Pack consistait en un collage de plusieurs images représentant les objets, les vêtements, les habitudes, ou les traits de personnalité stéréotypés associés à un certain type de personne, de lieu, de culture, d’objet ou d’opinion. L’humour résidait dans la reconnaissance de ces stéréotypes, parfois de manière satirique ou auto-dérisoire.

La tendance soudaine est alimentée par les capacités de l’IA générative d’images de ChatGPT. Les utilisateurs fournissent des descriptions d’eux-mêmes (leurs caractéristiques physiques, leurs passions, leur profession, etc.) et l’IA crée une image les représentant sous forme de figurine ou de poupée emballée dans un blister, souvent accompagnée d’objets emblématiques.

Les images générées par l’IA ont un aspect nouveau et ludique, rappelant assez fidèlement des jouets ou des figurines de collection.

Comme beaucoup de mèmes et de tendances, les Starter Packs générés par l’IA se sont rapidement propagés sur des plateformes comme X (anciennement Twitter), LinkedIn, Instagram et TikTok.

Bien que certains Starter Packs soient flatteurs, beaucoup sont créés avec une intention humoristique ou auto-dérisoire, jouant sur les stéréotypes de manière légère.

Des risques?

Ce même peut sembler amusant et inoffensif, mais il des dangers et préoccupations sont à considérer.

Les informations révélées dans les prompts semblent anodines, mais sont enregistrées par OpenAI et pourraient potentiellement être utilisées ou partagées d’une manière que vous n’aviez pas prévue. OpenAI affirme ne pas utiliser les conversations pour entraîner ses modèles par défaut pour les utilisateurs de ChatGPT Team et Enterprise, et offre des contrôles pour les autres utilisateurs, il existe toujours un risque.

Même des informations apparemment isolées peuvent, une fois agrégées avec d’autres données, révéler des détails plus personnels sur vous. Il existe toujours le risque de violation de données.

Le format Starter Pack repose sur des stéréotypes. En participant, vous pourriez involontairement contribuer à la diffusion et à la normalisation de stéréotypes potentiellement nuisibles ou réducteurs. L’IA elle-même peut également être biaisée en fonction des données sur lesquelles elle a été entraînée, perpétuant ainsi des représentations stéréotypées.

Aussi : qui détient les droits d’auteur sur ces images générées par l’IA? Les conditions d’utilisation de ChatGPT stipulent que l’utilisateur possède les droits sur la sortie, mais cela pourrait changer et des litiges pourraient survenir.Les modèles d’IA sont entraînés sur de vastes ensembles de données, qui peuvent inclure des images protégées par des droits d’auteur. On l’a surtout vu quelques jours plus tôt via les images générées par ChatGPT dans le style des dessins d’animation des studios Ghibli…

Si vous êtes curieux au point de générer votre propre Starter Pack, il existe des tutoriels en ligne comprenant le code exact à utiliser.