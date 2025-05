Des détails fuitent sur un gadget sans écran d’OpenAI et Jony Ive

Le mystérieux appareil qu’OpenAI concocte avec l’ancien designer d’Apple Jony Ive sera de poche, contextuellement conscient, sans écran et ne sera pas des lunettes.

Jony Ive et le PDG d’OpenAI, Sam Altman ont révélé des détails sur ce projet lors d’un appel interne au personnel dont le Wall Street Journal a eu vent.

Altman pense que l’acquisition pour 6,5 milliards $US de la startup io de Jony Ive pourrait augmenter la valeur d’OpenAI de 1000 milliards de dollars. Il envisage une « famille d’appareils » issus de ce partenariat.

Le premier appareil sortirait d’ici la fin de 2026. Selon ce qu’on en sait, ill sera discret, pleinement conscient de la vie et de l’environnement de l’utilisateur, et servira de « troisième appareil principal », après un MacBook Pro et un iPhone.

OpenAI prédit déjà que l’appareil se vendra «plus rapidement que n’importe quelle entreprise n’a jamais vendu 100 millions d’exemplaires d’un nouveau produit auparavant».

Altman a déclaré dans son appel téléphonique qu’il ne s’agissait pas d’une paire de lunettes et qu’Ive n’était pas enthousiaste à l’idée de créer quelque chose que l’on devrait porter sur le corps. Ce dernier avait d’ailleurs vivement critiqué le Humane AI Pin. Altman a également démenti les rumeurs selon lesquelles OpenAI développerait un téléphone.

Le WSJ avait précédemment rapporté qu’Ive et Altman voulaient sevrer les utilisateurs des écrans, Ive déclarant dans une récente interview que son prochain produit est motivé par la prise en charge des « conséquences involontaires » associées à l’iPhone, comme les temps d’écran excessifs.

Altman a déclaré aux employés d’OpenAI qu’ils avaient «la chance de faire la plus grande chose que nous ayons jamais faite en tant qu’entreprise».

Ive a qualifie le projet de «nouveau mouvement de design» et a fait allusion à sa carrière chez Apple qui l’a vu travailler en étroite collaboration avec Steve Jobs avant son décès en 2011. Désormais associé à Altman, Ive a déclaré : «la façon dont nous nous sommes entendus, et la façon dont nous avons pu travailler ensemble, a été profonde pour moi».