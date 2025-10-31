iPhone 17 Pro Max : un mod de refroidissement qui frôle les 90 % d’efficacité ?

Un moddeur affirme avoir “débloqué” presque tout le potentiel thermique de l’iPhone 17 Pro Max grâce à un refroidissement custom, avec des gains proches de 90 % par rapport au comportement d’origine. L’idée : améliorer l’évacuation de la chaleur du SoC vers la coque (matériaux à haute conductivité, interface mieux posée), afin de réduire le throttling lors des charges lourdes (jeux, vidéo, benchmarks) et de stabiliser les performances sur la durée. Résultat attendu : moins de chutes de FPS, scores plus réguliers en boucles et températures perçues plus basses pendant de longues sessions.

À retenir

Le mod vise la stabilité plus que le pic de performance : garder le niveau élevé plus longtemps .

plus que le pic de performance : garder le niveau élevé . Approche matérielle (conductivité/contacts) vs. simple réglage logiciel.

Intérêt surtout pour gaming et montage vidéo prolongés.

et prolongés. Risques : perte de garantie, mauvaise pose, sécurité électrique/thermique.

Notre avis

Prometteur pour les power users, mais à ne pas reproduire sans compétences. Pour le grand public, surveillez plutôt les coques actives, les pads thermiques externes et les futurs correctifs logiciels des fabricants des pistes plus sûres pour gagner en confort thermique au quotidien.