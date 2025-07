Le robot Reachy Mini de Hugging Face apprend en vous imitant

Le géant de l’IA open source Hugging Face lance le Reachy Mini, un nouveau robot animé par l’IA qui change la donne.

En partenariat avec Pollen Robotics, Hugging Face a dévoilé le Reachy Mini, un bras robotisé conçu pour amener l’IA hors des serveurs et dans le monde physique.

Ce n’est pas un simple robot industriel. Le Reachy Mini est une plateforme abordable et entièrement open source, imaginée pour que les développeurs, les chercheurs et même les étudiants puissent enfin faire interagir leurs modèles d’IA avec des objets réels. L’objectif est de démocratiser la recherche en robotique, un domaine jusqu’ici réservé aux laboratoires dotés de budgets colossaux.

La véritable innovation du Reachy Mini réside dans sa manière d’apprendre. Plutôt que de programmer des mouvements complexes ligne par ligne, le robot utilise une technique appelée l’apprentissage par imitation. Le concept est d’une simplicité désarmante : un utilisateur enfile un casque de réalité virtuelle (comme un Meta Quest) et utilise une manette pour guider le bras du robot afin d’accomplir une tâche.

Pendant que l’humain manipule les objets, la caméra intégrée au poignet du robot observe la scène. Un modèle d’IA, baptisé hf-human-joystick et hébergé sur Hugging Face, analyse ces démonstrations pour apprendre à reproduire l’action de manière autonome.

Grâce à cette méthode, le Reachy Mini peut apprendre des tâches étonnamment complexes. On peut lui montrer comment empiler des cubes, jouer au tic-tac-toe, ou même préparer une tasse de café. L’humain devient le professeur, et le robot, un élève qui apprend en regardant.

Sur le plan matériel, le Reachy Mini est pensé pour être efficace et accessible. Le bras possède six degrés de liberté et une pince, ce qui lui permet d’effectuer des mouvements fluides et précis. Il est équipé d’un ordinateur de bord (un Raspberry Pi 4) et de sa propre caméra, le rendant complètement autonome.

L’un des plus grands défis de la robotique est le « fossé de la réalité » : des IA qui fonctionnent parfaitement en simulation échouent souvent une fois confrontées au chaos du monde réel. En proposant une plateforme matérielle standardisée, Hugging Face et Pollen Robotics permettent aux chercheurs de se concentrer sur l’IA, sans avoir à construire leur propre robot. Pour faciliter les tests, un simulateur du Reachy Mini est également disponible, permettant de s’entraîner dans un environnement virtuel avant de passer au matériel physique.

L’ensemble de la conception, du matériel au logiciel, est entièrement open source. Les plans et le code sont disponibles pour tous, encourageant la communauté à modifier, améliorer et partager ses propres innovations.

Le Reachy Mini s’intègre parfaitement à l’écosystème de Hugging Face. Les modèles d’IA pour le robot peuvent être partagés sur le Hub, et les applications peuvent être démontrées via Spaces. Tout le contrôle du robot s’effectue en Python, le langage de prédilection de la communauté de l’intelligence artificielle.

Ce nouvel appareil n’est pas seulement un produit, mais un outil destiné à accélérer la recherche en « IA incarnée », un domaine où les intelligences artificielles apprennent en interagissant physiquement avec leur environnement.Le Reachy Mini est disponible dès aujourd’hui sous forme de kit à assembler sur le site de Pollen Robotics.

Il est proposé à partir de 299$US (410$CA) en version Lite et 449$US (620$CA) en version régulière. Ça le rend accessible à un public beaucoup plus large que les bras robotisés traditionnels.