Meta Quest 3: du jeu, du jeu, encore du jeu (et un peu de mise en forme) 

et augmentée pour confirmer son casque Quest 3 et présenter plusieurs autres nouveautés.

Quest 3

Ça commence par une série d’améliorations à ce qui deviendra son casque de référence. Le Quest 3 a droit à un processeur Snapdragon XR2 de Qualcomm qui offre une performance vidéo deux fois supérieure à celle du Quest 2. L’image comptera 30% plus de pixels, et le champ de vision sera élargi de 15 %.

Il faudra allonger 650$ pour mettre la main sur ce nouveau casque.

Des jambes!

Les amateurs ont bien rigolé de l’avatar sans jambes de Mark Zuckerberg qui est apparu quelque part en 2021. Depuis, Meta a décidé de corriger ce détail. Désormais, les avatars auront des jambes, grâce à une contribution d’un outil logiciel appelé Movement SDK. Meta appelle ça ses «jambes d’IA générative». Les jeux et les environnements nécessitant de voir un avatar en entier devraient en profiter grandement.

Réalité mixte

Le Quest 3 permet de combiner la réalité virtuelle à son environnement réel immédiat. Bientôt, il sera possible d’accrocher au vrai mur ou de déposer sur une vraie tablette de sa chambre un trophée obtenu dans un jeu. Cette combinaison de réalité mixte est un pas de plus de Meta vers un environnement qui tient davantage compte de la réalité immédiate du joueur.

Des jeux!Il y aura beaucoup de nouveauté sur le Quest 3 (et le Quest 2) cet automne. Cela comprend les titres Assassin’s Creed Nexus et Asgard’s Wrath 2, qui devraient déjà attirer plus que leur juste par de joueurs. Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord et Lego Bricktales set Stranger Things feront aussi partie du catalogue. On trouvera aussi quelques nouvelles applications de mise en forme ou d’arts martiaux. Enfin, un jeu inspiré de The Walking Dead devrait attirer les gens désireux de combattre les morts-vivants.