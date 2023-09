Microsoft Copilot : l’IA qui vous suivra partout

C’était au tour de Microsoft de dévoiler ses nouveautés automnales et cette année, elles prennent deux formes bien distinctes: des nouveaux ordinateurs portables Surface et une nouvelle série d’applications toutes basées sur Copilot, le nouvel assistant numérique de Windows 11.

Copilot est le prolongement naturel de ce que Microsoft fait depuis le printemps dernier grâce à son partenariat avec OpenAI, développeur du moteur de langage GPT et créateur de l’interface ChatGPT.

Microsoft avait à ses débuts la mission de mettre un PC sur le bureau dans toutes les maisons et dans tous les bureaux de la planète. Sa nouvelle mission est que tout le monde qui utilise désormais un PC utilise un assistant numérique comme Copilot sur une base quotidienne.

Cortana 2.0?

Copilot est une application intégrée à Windows 11 et qui prend l’apparence d’un volet latéral situé à la droite de l’écran, quand on l’active sur son PC. On peut interagir avec l’IA en tapant du texte dans l’invite logée au bas de la fenêtre. On peut lui parler, avec la voix, comme certaines personnes le faisaient déjà avec Cortana, l’ancien assistant numérique de Windows. On peut aussi gribouiller avec un stylet de l’information que Copilot interprétera le plus fidèlement possible.

Copilot traite l’information qu’il tire de Windows, des applications de la suite Microsoft 365, du navigateur Edge et du moteur de recherche Bing, pour livrer des résultats automatisés les plus précis possible. Le résultat est étonnant. Copilot peut aussi interagir avec des applications tierces, comme Spotify et la suite Adobe.

L’application Copilot sera accessible en français aussi bien qu’en anglais, via une mise à jour de Windows 11, à partir du 26 septembre.

Copier-coller

La fonction copier-coller, peut-être la plus vieille affaire sur Windows 11 à l’heure actuelle, profite de Copilot pour se bonifier. En sélectionnant du texte, l’utilisateur activera l’assistant numérique qui pourra en tirer plus d’information. L’IA essaiera de devenir vos intentions et proposera des actions rapides. Par exemple, elle offrira de résumer un long passage de texte. Elle pourra aussi traduire ce texte. Ou elle ira chercher de l’information complémentaire ailleurs.

Comme Windows 11 a désormais la possibilité de récupérer les textos de votre téléphone, y compris d’un iPhone, Copilot aura aussi accès à votre messagerie texte. L’IA pourra donc puiser dans son contenu pour vous aider à accomplir certaines tâches, comme résumer une journée de travail au bureau alors que vous étiez absents.

Shopping sur mesure

Copilot aidera aussi les internautes à magasiner plus efficacement. L’application suggérera des produits basés sur différents critères, ira récupérer les coupons rabais en ligne et s’assurera que le produit que vous achetez est celui qui fera le mieux l’affaire, au prix le plus raisonnable.

Copilot reconnaîtra aussi les objets dans une photo pour ensuite trouver les produits similaires vendus en ligne.

Ce n’est pas tout : Copilot pourra aussi générer des images à la demande, via une intégration plus serrée dans Bing. Microsoft assure que les yeux et les doigts des personnages présents dans ces images auront une forme crédible.À voir…