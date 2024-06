Quels appareils d’Apple pourront utiliser Apple Intelligence?

Lors de sa conférence WWDC 2024, Apple a annoncé Apple Intelligence, une expérience d’IA profondément intégrée et personnalisée pour les appareils Apple, qui utilise une intelligence artificielle générative de pointe pour améliorer les expériences utilisateur sur iPhone, iPad et Mac.

Apple a déclaré que ChatGPT serait disponible sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia plus tard cette année, propulsé par GPT-4o. Les utilisateurs pourront y accéder gratuitement sans créer de compte, et les abonnés à ChatGPT pourront connecter leurs comptes et accéder aux fonctionnalités payantes directement depuis ces expériences.

Apple affirme qu’Apple Intelligence «combine la puissance des modèles génératifs avec un contexte personnel pour fournir une intelligence incroyablement utile et pertinente». Intégré à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, il peut créer du langage et des images, agir dans toutes les applications et s’appuyer sur le contexte personnel pour simplifier et accélérer les tâches quotidiennes. Et avec Private Cloud Compute, Apple se concentre sur la fourniture d’une IA basée sur la confidentialité, avec la possibilité d’adapter et de faire évoluer la capacité de calcul entre le traitement sur l’appareil et des modèles plus grands, basés sur des serveurs, qui fonctionnent sur des serveurs Apple Silicon dédiés.

En tête de liste des fonctionnalités figurent de nouvelles façons pour les utilisateurs d’améliorer leur écriture et de communiquer plus efficacement. Apple déclare qu’avec les tout nouveaux outils d’écriture intégrés à l’échelle du système dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, les utilisateurs peuvent réécrire, relire et résumer du texte presque partout où ils écrivent, y compris dans Mail, Notes, Pages et les applications tierces.

Par exemple, avec Rewrite, Apple Intelligence permet aux utilisateurs de choisir parmi différentes versions de ce qu’ils ont écrit, puis d’ajuster le ton «pour s’adapter au public et à la tâche à accomplir». Selon Apple, la fonction Rewrite aide les utilisateurs à trouver les bons mots pour chaque occasion, qu’il s’agisse d’affiner une lettre de motivation ou d’ajouter de l’humour et de la créativité à une invitation à une fête. Une nouvelle option Proofread vérifie la grammaire, le choix des mots et la structure des phrases tout en suggérant des modifications – ainsi que des explications des modifications – que les utilisateurs peuvent examiner ou accepter rapidement. Et avec Summarize, les utilisateurs peuvent sélectionner du texte et le résumer sous la forme d’un paragraphe digeste, de points clés, d’un tableau ou d’une liste.

Dans Mail, une nouvelle section en haut de la boîte de réception appelée Messages prioritaires affiche vos courriels les plus urgents, comme une invitation à dîner le jour même ou une carte d’embarquement. Mais au lieu de prévisualiser les premières lignes de chaque message, vous pouvez voir des résumés sans avoir à ouvrir un message. Pendant ce temps, pour les longs fils de discussion, vous pouvez afficher les détails pertinents en un clic. Il existe également une fonction Smart Reply qui propose des suggestions pour une réponse rapide. La fonction identifie également les questions dans un courriel pour s’assurer que tout est répondu, selon Apple.

Ailleurs, une nouvelle fonction de notifications prioritaires fait apparaître les alertes en haut de la pile pour montrer ce qui est le plus important pour vous, et les résumés vous aident à parcourir les notifications longues ou empilées pour afficher les détails clés directement sur l’écran de verrouillage, par exemple lorsqu’un chat de groupe est particulièrement actif. Pour aider les utilisateurs à rester présents dans ce qu’ils font, il existe également un nouveau Focus pour réduire les interruptions qui ne fait apparaître que les notifications qui pourraient nécessiter une attention immédiate, comme un SMS concernant un ramassage précoce à la garderie.

Dans les applications Notes et Téléphone, Apple Intelligence permet aux utilisateurs d’enregistrer, de transcrire et de résumer l’audio. Lorsqu’un enregistrement est lancé pendant un appel, les participants sont automatiquement avertis et, une fois l’appel terminé, Apple Intelligence génère un résumé pour aider à se rappeler les points clés. Une nouvelle fonction Image Playground permet également aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de concepts de catégories telles que les thèmes, les costumes, les accessoires et les lieux pour créer leurs propres images à partager dans Messages, Notes, Keynote, Freeform et Pages, et les applications tierces qui prennent en charge la nouvelle API Image Playground.

En emmenant les emoji vers de nouveaux horizons, les utilisateurs peuvent également créer un Genmoji original pour s’exprimer. En tapant simplement une description, leur Genmoji apparaît, avec des options supplémentaires. Les utilisateurs peuvent également créer des Genmoji d’amis et de famille en se basant sur leurs photos. Tout comme les emoji, les Genmoji peuvent être ajoutés en ligne dans les messages ou partagés comme autocollant ou réaction dans un Tapback.

En passant à l’application Photos, le langage naturel peut être utilisé pour rechercher des photos spécifiques, telles que «Maya faisant du skateboard en t-shirt déteint», ou «Katie avec des autocollants sur le visage». La recherche dans les vidéos devient également plus puissante avec la possibilité de trouver des moments spécifiques dans les clips afin que les utilisateurs puissent aller directement au segment pertinent. De plus, le nouvel outil Clean Up peut identifier et supprimer les objets gênants à l’arrière-plan d’une photo, sans modifier accidentellement le sujet, selon Apple.

Grâce au traitement sur l’appareil, Apple affirme que ses fonctions d’IA sont conscientes de vos données personnelles sans les collecter. Et lorsqu’il a besoin de plus de capacité de calcul, il n’envoie que les données nécessaires pour répondre à la demande aux serveurs Private Cloud Compute d’Apple, qui partagent les mêmes capacités de confidentialité et de sécurité que votre iPhone, selon Apple.

Pour vérifier la confidentialité, Apple affirme que des experts indépendants peuvent inspecter le code qui s’exécute sur les serveurs Apple silicon, et Private Cloud Compute garantit cryptographiquement que l’iPhone, l’iPad et le Mac ne communiquent pas avec un serveur à moins que son logiciel n’ait été publiquement enregistré pour inspection.

Apple intègre l’accès à ChatGPT dans les expériences au sein d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, permettant aux utilisateurs d’accéder à son expertise – ainsi qu’à ses capacités de compréhension des images et des documents – sans avoir à sauter entre les outils. Apple affirme que les utilisateurs sont interrogés avant que toute question ne soit envoyée à ChatGPT, ainsi que tout document ou photo, et Siri présente ensuite la réponse directement.