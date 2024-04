WhatsApp : nouveaux filtres pour les messages non lus

WhatsApp va rendre la gestion des conversations plus facile avec l’introduction de nouveaux filtres pour les messages non lus et les discussions de groupe. Cette nouvelle fonctionnalité, annoncée par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, vise à simplifier la recherche des messages importants parmi le flux constant de discussions sur WhatsApp.

Le premier filtre permettra aux utilisateurs de voir tous les chats individuels contenant des messages non lus en une seule vue, éliminant ainsi le besoin de faire défiler les messages ou d’utiliser la barre de recherche pour les retrouver. Cela permettra aux utilisateurs de rattraper rapidement les messages qu’ils ont manqués.

En plus du filtre pour les messages non lus, WhatsApp introduit une nouvelle option “Groupes” qui regroupera toutes les conversations de groupe en une seule liste distincte des discussions individuelles. Cette fonctionnalité facilitera la distinction entre les discussions de groupe et les discussions individuelles.

Ces nouveaux filtres offrent aux utilisateurs une organisation plus efficace de leurs conversations sur WhatsApp. Ils viennent s’ajouter aux options existantes, telles que les chats archivés et marqués d’une étoile, pour offrir une personnalisation et un filtrage plus poussés du flux des chats.

Les nouveaux filtres sont en cours de déploiement dans les dernières versions de WhatsApp sur Android et iOS, offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure expérience de gestion des conversations.