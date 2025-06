XREAL One : réalité augmentée pour gens pressés

Il n’est pas farfelu de prédire que plusieurs lunettes de réalité augmentée seront mises en vente d’ici un an. Entre temps, les XREAL One sont la référence.

Dans un marché de la réalité augmentée en pleine effervescence, de nouveaux dispositifs cherchent à redéfinir notre interaction avec le monde numérique. Les lunettes XREAL One se positionnent comme une solution raffinée et polyvalente, promettant d’offrir une expérience visuelle immersive et des fonctionnalités intelligentes.

Ces lunettes ambitionnent de servir aussi bien d’écran externe portable que de portail vers des expériences de réalité mixte.

XREAL tente la quadrature du cercle en combinant tout ça à des verres fumés qui se veulent d’apparence anodine. C’est loin d’être gagné.

D’un point de vue esthétique, les XREAL One adoptent un design qui se veut discret, mais qui est plutôt massif. Elles ne cherchent pas à se faire passer pour des lunettes ordinaires et leur apparence n’est pas ouvertement futuriste au point d’attirer les regards. Les lentilles fumées sont fines, mais les projecteurs et le prisme sont intégrés de manière à en doubler l’épaisseur.

Les branches logent des commandes physiques ainsi que des haut-parleurs intégrés, offrant une solution audio sans nécessiter d’écouteurs supplémentaires.

Avec un poids d’un peu moins de 84 grammes, elles se portent bien même à long terme. On peut troquer les lentilles pour des verres correcteurs, pour les gens qui portent déjà des lunettes.

L’expérience visuelle des XREAL One est particulière. Elles sont équipées de projecteurs micro-OLED qui affichent une image en résolution 1080p pour chaque œil. Combiné à un champ de vision de 50 degrés, cela crée une sensation d’écran large et immersif, que ce soit pour le travail ou le divertissement. La luminosité maximale atteint 600 nits, ce qui permet d’obtenir une image nette et colorée, utilisable même dans des environnements modérément éclairés.

On peut ajuster l’opacité des lentilles et l’immersion, donc, selon les besoins. La qualité d’image est décrite comme étant suffisamment précise pour servir d’écran de travail externe, permettant d’afficher du texte et des graphiques avec clarté.

En termes de fonctionnalités et de performance, les XREAL One se distinguent par leur système de menu intégré, qui permet d’ajuster divers paramètres d’affichage et de calibrer les capteurs de mouvement.

Cette capacité de suivi de mouvement est d’ailleurs l’un des points de cet appareil. Ça offre des modes d’affichage fixes dans l’espace ou fixes par rapport au champ de vision. Cette flexibilité est cruciale pour des applications de réalité mixte plus poussées.

La connectivité s’effectue via le câble USB-C inclus dans la boîte. Ça maximise la compatibilité avec une large gamme d’appareils, incluant les PC, les Mac, les iPhone, les iPad et la plupart des téléphones Android capables de sortie vidéo par ce port.

Les XREAL One peuvent transformer un simple téléphone ou un ordinateur portable en une station de travail multi-écrans virtuelle, offrir un affichage privé et grand format pour le visionnage de films ou de séries lors de déplacements, ou encore ouvrir la porte à des jeux et applications AR plus immersifs grâce à leur suivi de mouvement.

La présence de haut-parleurs intégrés contribue à une expérience multimédia complète sans l’encombrement d’accessoires additionnels.

Les XREAL One épatent, malgré des défauts apparents. L’affichage, l’efficacité du suivi de mouvement et l’interface visuelle intégrée sont ses atouts majeurs. En revanche, on a vu des prototypes ces derniers jours de lunettes de réalité augmentée au design beaucoup plus compact et moins intrusif. On sent que la patience sera le meilleur conseiller des acheteurs.