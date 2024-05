Android 15 : plus privé et mieux protégé du vol

Des bêtas d’Android 15 sont disponibles pour les Pixels et d’autres modèles, tels ceux de OnePlus.

Google I/O n’est plus ce qu’il était. La preuve : les nouveautés majeures d’Android ont été rétrogradées au deuxième jour de l’événement. Google semble vraiment vouloir être principalement une entreprise d’IA. Android faisait partie déjà des nouvelles initiales à travers Gemini, mais les vraies nouveautés sur le système d’exploitation ont finalement été présentées.

Espace privé

Une des grandes fonctionnalités de cette version est son «espace privé», un endroit où les utilisateurs peuvent garder les applications sensibles à l’abri des regards indiscrets, sous une couche supplémentaire d’authentification. Une nouvelle partie masquée par défaut du tiroir d’applications peut contenir ces applications sensibles, et ce tiroir apparaît seulement après un deuxième tour d’authentification différent de celui sur l’écran de verrouillage principal du téléphone.

Les applications de cette section s’exécutent sur un profil séparé. Pour le système, elles sont exécutées par un utilisateur distinct avec des données distinctes, que vos applications non privées ne pourront pas voir.

«Lorsque l’espace privé est verrouillé par l’utilisateur, le profil est suspendu et les applications ne sont plus actives», indique Google. Les applications dans un espace privé verrouillé ne pourront pas afficher d’alertes à moins que vous ne passiez par le deuxième écran de verrouillage.

Détection de vol

Une autre nouveauté d’Android 15 est la détection du vol. Elle sortira plus tard cette année. La fonctionnalité utilise des accéléromètres et l’IA pour détecter si quelqu’un vous arrache votre téléphone des mains et essaie de s’enfuir en courant, à vélo ou en voiture. Le téléphone se verrouillera alors automatiquement.

Android 15 ajoute une barre des tâches toujours active comme option par défaut, ce qui permet un meilleur multitâche sur les tablettes et les téléphones pliables ouverts. Vous pourrez également enregistrer des raccourcis de vue en écran partagé dans la barre des tâches.

Retour prédictif

Une fonctionnalité de développeur d’Android 13, le retour prédictif, sera enfin activée par défaut. Lors de l’exécution du geste de retour, cette fonctionnalité montre quel écran apparaîtra derrière l’écran actuel que vous faites glisser. Cela donne une transition plus fluide et un peu d’aperçu, vous permettant d’annuler le geste de retour si vous n’aimez pas où il va.

iOS le fait depuis des années. Sur Android, les développeurs devront y adhérer. Au moins, vous n’avez plus besoin de fouiller dans les paramètres du développeur pour l’activer.

Codec AV1

Pour les développeurs, il y a des tonnes de changements sous le capot. La prise en charge du codec vidéo AV1 de plus récente génératiojn est arrivée sur divers appareils grâce au décodage matériel intégré dans leur processeur. Si vous ne pouvez pas faire de décodage AV1 matériel, Android 15 a une solution pour vous: le décodage AV1 logiciel, gracieuseté de VideoLAN, qui a créé le lecteur multimédia VLC open source.

Google précise que sa prise en charge sera aussi appliquée sur les appareils Android 11 qui reçoivent des mises à jour via Google Play. Pratiquement tous les appareils Android prendront donc désormais en charge AV1, ce qui est idéal pour les téléphones, les terminaux pour la télé TV et autres.

Enfin, Google élargit l’accès à Android 15 Bêta. Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Sharp, Vivo et Xiaomi auront tous des versions bêta pour certains de leurs téléphones. Pour les Pixels, Android 15 Beta 2 devrait être mis en ligne dans la journée.