AirPods Max USB-C : une évolution légère mais attendue

Apple poursuit sa transition hors-Lightning avec les AirPods Max USB-C, le casque circum-auriculaire haut de gamme de la marque, qui adopte ce standard universel…. en plus d’autres nouveautés plus intrigantes.

Cette mise à jour, bien que centrée sur le changement de port de connexion, apporte des nuances en ce qui concerne la lecture audio haute fidélité (et haute résolution), tout en conservant l’essentiel de ce qui a défini la première génération. Elle complète un virage de la gamme AirPods vers l’USB-C.

La différence la plus immédiate et visible entre les nouveaux AirPods Max et la génération précédente réside donc dans le remplacement du port Lightning par un port USB-C. Ce changement s’aligne sur la stratégie globale d’Apple, poussée en partie par les réglementations européennes, mais aussi par une volonté d’uniformisation qui simplifie la vie des utilisateurs possédant plusieurs appareils récents de la marque (MacBook, iPad, iPhone).

Enfin, un seul type de câble peut servir à recharger tout l’équipement Apple, un avantage pratique indéniable au quotidien. Au-delà de la charge, ce port USB-C ouvre également de nouvelles perspectives pour la connexion filaire, un point crucial pour les audiophiles.

La génération précédente d’AirPods Max, bien que capable de performances audio remarquables, était limitée par son port Lightning et par la nature même de la connexion Bluetooth pour la lecture de musique sans perte (lossless). Le format Apple Lossless Audio Codec (ALAC) offre une qualité sonore supérieure en préservant toutes les données originales du fichier audio, mais sa transmission sans fil via Bluetooth standard (utilisant principalement le codec AAC chez Apple) implique nécessairement une compression et donc une perte de qualité par rapport à la source.

Pour écouter en véritable lossless sur les anciens AirPods Max, il fallait passer par une connexion filaire, mais le port Lightning présentait ses propres complexités, nécessitant un adaptateur spécifique Lightning vers un port audio 3,5mm avec fonction DAC limitée.

L’introduction de l’USB-C sur les nouveaux AirPods Max change un peu la donne pour l’écoute filaire. Le port USB-C est capable de transporter un signal audio numérique de haute qualité. En connectant les AirPods Max USB-C à une source compatible (comme un Mac, un iPad récent, ou un iPhone 15 ou ultérieur) via un câble USB-C, il devient possible de transmettre le flux audio ALAC directement aux convertisseurs numérique-analogique (DAC) intégrés au casque, sans la dégradation liée à la compression Bluetooth ou aux limitations de certains adaptateurs Lightning.

Cela permet enfin aux utilisateurs de profiter pleinement de la qualité ‹sans perte» offerte par Apple Music (jusqu’à 24 bits / 48 kHz) ou d’autres sources haute résolution, en utilisant directement le matériel audio interne des AirPods Max pour la conversion finale vers l’analogique, tel qu’il a été conçu.

C’est un avantage significatif pour les puristes du son au sein de l’écosystème Apple.

Cette capacité lossless reste conditionnée à une écoute filaire, cela dit. La technologie Bluetooth actuelle, même avec les puces les plus récentes d’Apple, ne prend pas encore en charge la bande passante requise pour un streaming ALAC sans perte et sans fil. Les utilisateurs devront donc choisir entre la commodité du sans-fil avec une excellente qualité audio (mais compressée via AAC) et la fidélité maximale de l’audio lossless via une connexion USB-C directe.

Au-delà du port et de la capacité lossless filaire, les fondamentaux des AirPods Max demeurent inchangés. Le design industriel distinctif, avec ses oreillettes en aluminium et son arceau en maille respirante, est conservé. La qualité de fabrication, la réduction de bruit active (ANC), le mode Transparence et l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête restent des piliers de l’expérience.

L’identité sonore, caractérisée par un équilibre tonal à peu près neutre et une scène sonore immersive, est préservée, et demeure aussi peu personnalisable. Les améliorations internes, comme une puce plus puissante intégrant un assistant vocal plus avancé, une annulation du bruit (ANC) plus sophistiquée, une connexion plus rapide ou même une autonomie plus longue, vont attendre à une prochaine génération.

Malgré cela, les AirPods Max USB-C figurent parmi les casques les plus attrayants de leur créneau. Le passage à l’USB-C apporte une commodité accrue et débloque surtout la capacité d’une écoute filaire véritablement sans perte, répondant ainsi à une demande des audiophiles investis dans l’écosystème Apple. Cette mise à jour ne révolutionne cependant pas le produit initial. Elle conserve les forces et les faiblesses de la première génération, y compris un prix élevé. Pour les possesseurs actuels, le passage à la nouvelle version dépend de l’importance accordée au port USB-C et à l’accès à l’audio lossless filaire.

Pour les nouveaux acheteurs, il s’agit de la version la plus aboutie et la plus cohérente avec l’écosystème Apple actuel.