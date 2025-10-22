Apple iPad Pro M5 : puissance à l’état pur

Apple fait face à un défi singulier avec son nouvel iPad Pro M5. L’iPad domine outrageusement le marché et offre une excellente durée de vie. Comment convaincre les utilisateurs de passer au nouveau modèle?

La réponse d’Apple, année après année, semble être une puissance accrue, presque démesurée. C’est exactement la philosophie qui anime le nouvel iPad Pro, désormais équipé de la puce M5.

L’iPad Pro demeure la tablette la plus élégante, la plus performante et la plus polyvalente du marché. Le passage à la puce M5 renforce sa position de tête, mais cette puissance soulève plus que jamais des questions sur sa véritable utilité. C’est une machine stupéfiante, dont le plein potentiel est encore bridé par son propre système d’exploitation.

Physiquement, l’iPad Pro M5 est identique à la génération précédente. Nous retrouvons un châssis en aluminium ultramince, solide et d’une finition impeccable. L’écran, disponible en formats de 11 et 13 pouces, demeure un des meilleurs sur le marché. Il s’agit de la même dalle Tandem OLED qu’Apple nomme Ultra Retina XDR, capable d’une luminosité et d’un contraste exceptionnels.

Notre modèle de prêt était équipé de l’option de verre à nano-texture, une finition mate qui élimine presque entièrement les reflets. Ce n’est pas une nouveauté, mais pour les graphistes ou quiconque travaille près d’une fenêtre, c’est une option à considérer sérieusement, car elle améliore la lisibilité.

Le prix de départ au Canada reste inchangé, débutant à 1399 $ pour le modèle 11 pouces, mais la facture grimpe rapidement si l’on ajoute le Magic Keyboard et l’Apple Pencil Pro, des accessoires toujours vendus séparément.

M5 : puissance tournée vers l’IA

Le cœur de cette mise à jour est la puce M5. Apple annonce des performances générales environ 30 % supérieures à celles du M4, une affirmation qui se vérifie dans les tests de performance brute. Plus important encore, le M5 apporte une mémoire vive accrue, un modem plus performant et des vitesses de lecture et d’écriture sur le stockage interne qui sont deux fois plus rapides.

Concrètement, les applications se lancent instantanément et la manipulation de fichiers volumineux est d’une fluidité absolue.

Cependant, la puce M4 était déjà surpuissante pour 99 % des tâches. La véritable raison d’être du M5 se trouve dans son moteur neuronal (Neural Engine) de nouvelle génération. L’appareil est une vitrine pour l’intelligence artificielle locale.

Nous avons testé des applications comme Draw Things, qui permet de charger de grands modèles de langage (LLM) directement sur la tablette depuis des plateformes comme Hugging Face. Générer une image complexe à partir d’une simple requête textuelle ne prend que quelques secondes.

Nous avons également expérimenté avec des applications comme Private LLM, qui permettent de faire tourner des modèles comme Mistral ou Qwen localement. Nous avons pu générer du code informatique, des recettes de cuisine et même des synopsis de science-fiction, le tout sans jamais se connecter à un serveur externe.

La rapidité d’exécution est épatante et l’expérience, sur cette fine ardoise de verre, s’apparente à de la magie. C’est rapide, totalement confidentiel et moins énergivore pour la planète.

Vers un Mac tactile?

Cette puissance démesurée nous ramène à l’éternel débat : l’iPad Pro est-il un Mac à écran tactile qui s’ignore? Avec les améliorations du système iPadOS 26, qui rend le travail multitâche plus naturel, la ligne n’a jamais été aussi floue.

L’iPad Pro est sans doute le meilleur appareil pour des tâches créatives tactiles, mais il reste limité par son système d’exploitation, qui n’offre pas la flexibilité d’un véritable ordinateur de bureau.

Cette différence se fait aussi sentir au niveau de l’autonomie. Apple promet toujours une journée de travail, mais notre utilisation intensive, surtout avec les applications d’IA locales, a fait chuter l’autonomie sous la barre des 10 heures. À titre de comparaison, le nouveau MacBook Pro M5, également lancé ces jours-ci, offre près de 24 heures d’autonomie.

L’iPad Pro est puissant, mais le Mac est plus endurant.Cette puissance est-elle nécessaire? Pas pour tout le monde. Un iPad d’entrée de gamme suffit amplement pour consulter ses courriels et regarder du contenu audiovisuel. Les iPad vieillissent remarquablement bien, et un modèle vieux de quelques années n’a aucunement besoin d’être remplacé.