Apple MacBook Pro M5 : la puissance tranquille

Apple termine l’année 2025 en force avec le lancement d’un MacBook Pro M5 qui représente la meilleure génération de ce modèle.

Il ne s’agit peut-être pas d’une refonte. C’est après tout une mise à niveau incrémentielle. Mais elle est d’une puissance remarquable, axée presque entièrement sur l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle machine représente probablement l’aboutissement d’un cycle de design qui se termine en beauté. C’est un ordinateur portable qui perfectionne une formule éprouvée, tout en préparant le terrain pour une révolution matérielle que beaucoup attendent, si on se fie aux rumeurs: l’arrivée d’un Mac à écran tactile.

Physiquement, ce MacBook Pro M5 est identique au modèle M4 lancé au printemps 2024. Même châssis en aluminium, d’une densité et d’une finition impeccables. L’écran Liquid Retina XDR de 14 pouces demeure la référence du marché en termes de contraste et de luminosité.

De même, les haut-parleurs offrent une qualité sonore si riche et profonde qu’elle continue de surprendre et de distancer la concurrence. L’ensemble de la mécanique, du clavier au pavé tactile, est d’une précision irréprochable.

Le succès commercial du MacBook Pro prouve que sa formule, basée sur la pure performance et la fiabilité de l’écosystème, continue de séduire, même si Apple tarde à adopter l’écran tactile déjà très répandu du côté des portables Windows.

M5 : une évolution au service de l’IA

La véritable nouveauté se trouve sous le capot. La puce M5 est la troisième génération de la gravure à 3 nanomètres d’Apple. C’est une mise à niveau méthodique : les cœurs de calcul (CPU) sont plus rapides et les processeurs graphiques (GPU) bénéficient d’une nouvelle architecture.

Plus important encore, la mémoire intégrée est plus grande et la vitesse de lecture et d’écriture sur le stockage interne a été doublée. Cette dernière amélioration est particulièrement perceptible au quotidien; les applications se lancent quasi instantanément et les fichiers volumineux s’ouvrent sans effort.

La principale amélioration se situe toutefois du côté du moteur neuronal. Le nouveau MacBook Pro est capable d’effectuer les calculs liés à l’intelligence artificielle trois fois et demie plus rapidement que son prédécesseur.

Cela se traduit par une accélération spectaculaire de l’édition vidéo dans des logiciels comme Topaz ou DaVinci Resolve. Les jeux vidéo à grand déploiement, dont le catalogue s’étoffe sur Mac, profitent également de cette nouvelle puissance graphique.

PC d’IA, même sans Apple Intelligence

Ironiquement, le MacBook Pro M5 est sans doute le meilleur ordinateur portable pour profiter de l’IA, même si la solution maison d’Apple, Apple Intelligence, accumule les retards. Sa puissance est idéale pour les applications d’IA locales, comme Msty Studio pour résumer des documents, ou pour faire tourner des modèles de langage sans connexion internet.

C’est là que réside l’avantage fondamental du Mac : il conserve la même puissance de calcul, qu’il soit branché sur le secteur ou qu’il fonctionne sur sa batterie. Vous pouvez effectuer un rendu vidéo ou entraîner un modèle d’IA dans un parc, avec la même vitesse qu’à votre bureau. L’autonomie, annoncée à 24 heures, se situe plus realistically entre 12 et 14 heures lors d’un usage intensif, ce qui demeure bien supérieur à la moyenne du marché.Ce nouveau Mac n’est pas une révolution, mais une évolution d’une puissance très séduisante. Il demeure le MacBook le plus puissant et le plus durable.

Pour les professionnels de la création et du développement qui ont besoin d’une performance mobile sans compromis, c’est un outil exceptionnel.