Beats Studio Pro : des AirPods Max pour le reste d’entre nous?

Les Studio Pro sont le casque le plus haut de gamme de Beats, à une fraction du prix des AirPods Max d’Apple.

Les Beats Studio Pro sont bons pour les déplacements et les voyages. Leur construction est robuste et leur batterie a une longue durée de vie continue pour les longs trajets ou les vols. Leur insonorisation active bloque bien le bruit en général, mais, malheureusement, n’est pas idéal pour éliminer les bruits de basse fréquence comme les moteurs qui grondent. Ils sont livrés avec une pochette de transport souple au lieu d’un étui rigide.

Les Beats Studio Pro sont la quatrième génération de la populaire ligne Studio de la marque, Ce sont des écouteurs supra-auriculaires avec une fonction de réduction active du bruit (ANC). Ils ont un look similaire aux Beats Studio3 Wireless, mais ils prennent en charge l’audio via USB-C et ont un convertisseur numérique-analogique (DAC) intégré, ce qui vous permet de diffuser de l’audio de meilleure qualité via USB-C.

La connexion via USB-C vous donne également accès à des préréglages d’égalisation, ce qui est assez inhabituel pour Beats, car ils n’ont généralement pas de fonctionnalités de personnalisation du son. Ils sont équipés de Spatial Audio pour un son surround virtuel.

Ils sont agréables à tenir en main, avec une construction robuste mais flexible. Les coussinets d’oreille eux-mêmes sont fabriqués en tissu UltraPlush, une sorte de composite mousse à mémoire, avec une consistance ferme qui peut être impitoyable si les écouteurs appuient sur, plutôt qu’autour de votre oreille externe.

L’un des grands avantages de Studio Pro est la prise en charge de Spatial Audio d’Apple avec suivi dynamique de la tête pour un “son de cinéma” avec les pistes Dolby Atmos, une fonctionnalité qui peut être ajustée et personnalisée via l’application Beats. Comme les AirPods d’Apple.

La prise en charge de l’audio sans perte (jusqu’à 24 bits/48kHz) via la connexion filaire est également un atout fantastique. Si vous choisissez d’utiliser vos écouteurs simplement via Bluetooth (qui ne prend pas en charge la haute résolution non compressée), vous ne pouvez pas choisir parmi les différents profils sonores de Beats, car cela ne peut être fait que lorsqu’ils sont connectés via USB-C.

Les Studio Pro offrent deux modes principaux de réduction du bruit : adaptatif et Transparence, ce dernier laissant passer les sons environnementaux extérieurs. Nous trouvons que les deux fonctionnent sans problème ni défaillance, sans être aussi bons que les casques plus haut de gamme.

L’autonomie de la batterie est adéquate. Les Studio Pro sont capables d’atteindre 40 heures, ce qui tombe à environ 24 avec l’ANC activé.

Étrangement, il n’y a pas de détection sur la tête ni même la commodité du Bluetooth Multipoint, mais d’autres améliorations contribuent à rendre l’utilisation des Beats plus agréable, le nouveau Pro est clairement conçu pour combler le fossé iOS/Android. Les Studio Pro souffrent de quelques inexplicables. Bien qu’il s’agisse incontestablement d’une paire d’écouteurs bien faite, compétente et relativement belle, leur son manque de dynamisme véritable. Les rivaux peuvent fournir la même chose, avec plus de raffinement, de perspicacité et d’aplomb.