Bluetti AC100 Elite V2 : autonomie électrique sur le pouce

La batterie d’appoint Bluetti AC100 Elite V2 est conçue pour dépanner dans toutes les circonstances… ou presque.

Les petites génératrices électriques et batteries de secours sont extrêmement populaires ces jours-ci. À l’ère des objets connectés, rien n’est plus normal. Le confort moderne exige de l’électricité.

Les fabricants ont flairé la bonne affaire et la concurrence est vive. Ils proposent souvent des rabais substantiels. C’est le cas de la Bluetti AC100 Elite V2, une batterie de milieu de gamme qui affiche une fiche technique très similaire à celle de ses concurrentes directes. Nous l’avons mise à l’épreuve pour voir si elle tenait ses promesses.

Au déballage, l’AC100 Elite V2 impressionne par sa densité. L’appareil pèse 11 kilogrammes. Il ne s’agit évidemment pas d’un appareil particulièrement portable. Son poids la destine clairement à un usage à la maison, en voiture ou ailleurs. Son format est compact pour la puissance qu’il contient, cela dit. Il occupe peu d’espace dans le coffre d’une voiture ou dans un garde-robe à la maison. La construction est robuste et la poignée de transport, intégrée au boîtier, est solide et bien équilibrée.

La connectivité est complète. L’appareil offre quatre prises de courant alternatif (AC) standards, deux ports USB-A et deux ports USB-C, dont un capable de fournir 100 watts. Cette puissance est suffisante pour recharger un ordinateur portable moderne. On retrouve aussi une prise 12 volts de type allume-cigare, pratique pour les accessoires de camping. On peut aussi lui brancher des panneaux solaires, ce qui accroît généreusement sa polyvalence. L’interface, un petit écran ACL, est claire et affiche l’état de la charge, la puissance d’entrée et la puissance de sortie.

La Bluetti AC100 Elite V2 possède une puissance de sortie de 1800 watts et une capacité de 1024 watts-heures. Ces chiffres sont importants. La puissance de 1800 watts signifie qu’elle peut alimenter des appareils énergivores. Nous avons pu sans problème faire fonctionner une cafetière pour le réveil matinal, à l’extérieur. On peut garder ses appareils électroniques bien chargés pendant plusieurs jours.

La capacité de 1024 watts-heures détermine l’autonomie. Elle fut amplement suffisante pour un week-end complet d’autonomie légère. Nous avons rechargé quatre téléphones, deux montres connectées, faire fonctionner un éclairage extérieur pendant plusieurs heures. À la fin du séjour, il restait encore près de 30 % de la charge. Pour une utilisation plus intensive, comme alimenter un petit réfrigérateur, la batterie peut tenir environ une douzaine d’heures. L’ajout de panneaux solaires optionnels permet d’étirer l’autonomie pour des séjours hors réseau plus longs.

Le cœur de cet appareil est sa batterie. Bluetti utilise une technologie au lithium-fer-phosphate (LiFePO4). C’est un bon choix, similaire à celui fait par les fabricants de véhicules électriques d’entrée de gamme. Ces batteries devraient fournir une bonne durabilité. Bluetti promet une durée de vie de dix ans, ou au moins 4000 cycles complets de charge et de décharge, avant de constater une dégradation notable.

La recharge de la batterie est également rapide. Sur une prise murale, elle peut récupérer 80 % de sa capacité en moins d’une heure. On peut aussi la recharger via la prise 12 volts d’une automobile, bien que ce soit beaucoup plus long.

Bluetti commercialise l’AC100 Elite V2 comme un système d’alimentation sans coupure (UPS) pour la maison. En cas de panne, l’appareil peut prendre le relais et alimenter un ordinateur ou un réfrigérateur. Cependant, il faut nuancer cette affirmation. Le transfert n’est pas instantané. L’appareil accuse un délai de 10 millisecondes au moment de la coupure. Ce délai est trop long pour des équipements sensibles.

Cette batterie n’a pas non plus les certifications nord-américaines pour demeurer branchée en permanence entre le mur et un appareil. C’est donc une solution de dépannage, pas un véritable UPS certifié.

La Bluetti AC100 Elite V2 est une solution d’alimentation portable remarquablement polyvalente et puissante. Elle est vraiment utile quand on est loin d’une prise de courant, ou en situation de panne du réseau. Son prix de détail habituel est élevé, mais lors des promotions fréquentes et sous la barre des 700 $, elle représente un excellent investissement pour qui cherche confort et tranquillité d’esprit.