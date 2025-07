Bob and Brad Q2 Mini : le petit pistolet de massage qui frappe fort

Le Q2 Mini de Bob and Brad promet la puissance d’un gros pistolet de thérapie par percussion dans un format de poche.

Le marché des pistolets de thérapie par percussion est en pleine expansion, mais il est dominé par des appareils gros, lourds et chers. La marque Bob and Brad, fondée par deux physiothérapeutes américains, vient bousculer les choses.

Après l’avoir mis à l’épreuve, le constat est clair : ce n’est pas une simple promesse. Ce petit appareil est étonnamment performant et pourrait bien être la solution idéale pour soulager les muscles endoloris, que ce soit à la maison, au gym ou en voyage.

Du muscle!

Le premier élément qui frappe avec le Q2 Mini, c’est sa taille. Pesant moins de 500 grammes, il tient facilement dans la main et son étui se glisse sans problème dans un sac de sport ou une valise. Mais ce format compact cache une puissance surprenante.

Là où plusieurs mini-pistolets ne font que vibrer en surface, le Q2 Pro Mini offre une amplitude de percussion de 10 mm. Concrètement, cela signifie que la tête du pistolet impacte le muscle avec plus de profondeur. Il offre un véritable massage des tissus profonds plutôt qu’une simple stimulation. Il dispose de cinq niveaux d’intensité, allant d’un léger échauffement à un massage vigoureux atteignant 3000 percussions par minute.

C’est assez pour dénouer les nœuds les plus tenaces.

En silence

L’appareil est livré dans un étui de transport qui contient le pistolet et cinq têtes de massage. Chaque tête a une forme spécifique (plate, ronde, en fourche, etc.) pour s’adapter aux différents groupes musculaires du corps, du cou aux mollets.

À l’usage, le moteur sans balais se révèle relativement silencieux, un atout pour l’utiliser discrètement à l’extérieur, dans un espace partagé, sans déranger son entourage. Son autonomie est également assez bonne. La batterie, rechargeable par USB-C, dure plusieurs heures, ce qui correspond à une bonne semaine d’utilisation modérée sans avoir besoin de la recharger.

Le compromis idéal

Le Q2 Mini est-il aussi puissant qu’un appareil professionnel coûtant trois fois son prix? Non, et il ne prétend pas l’être. Sa force de décrochage est de 35 livres, ce qui demeure impressionnant pour sa taille, mais les modèles pleine grandeur destinés aux athlètes d’élite offriront une puissance supérieure.

Et c’est là tout l’intérêt de ce produit : il représente un compromis presque parfait pour la majorité des utilisateurs qui cherchent à soulager des douleurs musculaires après une séance de sport ou une longue journée de travail. Sa puissance est plus que suffisante. Son avantage est sa portabilité, qui incite à l’utiliser beaucoup plus souvent et dans plus de contextes qu’un appareil encombrant.

Proposé aux alentours de 120$ au Canada, le Q2 Mini de Bob and Brad offre un rapport qualité-prix qui vaut le détour. Pour le prix d’une visite et demie chez le massothérapeute, vous obtenez un accès illimité à cet accessoire qui aide à réduire certaines douleurs. C’est un outil efficace, complet et remarquablement pratique qui démocratise l’accès à la thérapie par percussion.