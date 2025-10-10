Google Pixel Buds 2a : l’expérience Google, version audio

Google lance une nouvelle paire d’écouteurs qui pourrait devenir l’un de ses produits les plus populaires : les Pixel Buds 2a.

Google applique une recette simple mais efficace. L’entreprise a pris l’essentiel de ce qui rend l’expérience Pixel si agréable – le confort, l’intelligence et la simplicité – et l’a intégré dans des écouteurs vendus à un prix… qui sera accessible quand Google les vendra en rabais.

Les Pixel Buds 2a ne cherchent pas à impressionner. Leur fiche technique est loin d’être surchargée. Ils visent à exceller sur la base. Pour quiconque cherche une paire d’écouteurs sans fil fiables et intelligents d’entrée de gamme, les Pixel Buds 2a sont un choix à considérer.

Les Pixel Buds 2a sont petits, légers et leur design est discret. Ils s’adaptent à la plupart des oreilles. Ils intègrent une petite ailette de stabilisation en caoutchouc souple qui vient se caler dans le creux de l’oreille. L’ailette assure un maintien stable et sécuritaire, que ce soit lors d’une marche rapide ou d’une séance d’entraînement légère.

Leur légèreté est appréciée durant les longues sessions d’écoute. On peut les porter pendant plusieurs heures sans ressentir trop de fatigue ou d’inconfort, un point sur lequel des concurrents même plus chers peinent encore.

Bon son

Le son des Pixel Buds 2a est clair, détaillé et bien équilibré. Les basses sont présentes sans être envahissantes, et les voix sont reproduites avec une bonne clarté, ce qui les rend aussi agréables pour écouter de la musique que pour suivre des balados.

Bémol un peu agaçant : ils ne sont pas équipés d’une technologie d’annulation active du bruit, une fonction réservée aux modèles Pro.

Leur design intra-auriculaire et le bon ajustement des embouts offrent une isolation passive correcte, heureusement, qui bloque déjà une bonne partie des bruits ambiants. Google a inclus une fonction de son adaptatif qui ajuste automatiquement le volume en fonction du niveau de bruit de votre environnement, une touche d’intelligence appréciable au quotidien.

Les Pixel Buds 2a intègrent l’Assistant Google. Il suffit de dire « Ok Google » pour envoyer un message, obtenir un itinéraire, contrôler sa musique ou même obtenir une traduction en temps réel. Ce n’est pas Gemini, mais quand même.

En plus de l’absence d’annulation de bruit, on ne retrouve pas de recharge sans fil pour le boîtier, ni de commandes tactiles par glissement pour ajuster le volume. Ce sont des compromis d’interface et on ne sait pas à quel point ils seront regrettés par les acheteurs.

Proposés au Canada au prix de 179 $, les Pixel Buds 2a offrent un confort irréprochable, une qualité sonore correcte et une intégration logicielle poussée. Pour les utilisateurs d’Android qui cherchent l’expérience Google la plus pure dans un format accessible, ils sont tout difficiles à battre.

À moins d’avoir adopté tout l’écosystème Pixel de Google, il y a tellement de choix dans ce marché et à ce prix qu’il est possible de trouver des écouteurs mieux adaptés à des besoins spécifiques ailleurs.