Google Pixel Watch 4 : Gemini au poignet

Quelle est la meilleure montre intelligente pour les utilisateurs d’Android? Avec le lancement de sa nouvelle Pixel Watch 4, Google propose sa réponse la plus convaincante à ce jour.

Après avoir porté pendant quelques jours la Pixel Watch 4, il semble clair que l’élégant design matériel a été subtilement raffiné, et que la véritable révolution se trouve à l’intérieur.

Google ne s’est pas contenté de mettre à jour sa montre; l’entreprise a redéfini le rôle de l’intelligence artificielle dans un appareil portable.

Le résultat est une montre qui semble plus intelligente, plus intuitive et proactive. Elle s’impose comme une extension naturelle de votre téléphone et de votre vie numérique.

Un design familier

La Pixel Watch 4 est d’une familiarité rassurante. Google conserve son design circulaire minimaliste, avec un boîtier en forme de dôme et un écran qui se fond parfaitement dans les bords. La montre est confortable et légère au poignet. La couronne numérique offre une navigation tactile agréable et précise. Proposée en deux tailles pour s’adapter à tous les poignets (41 et 45 mm), elle demeure l’une des montres connectées les plus élégantes sur le marché.

Certains regretteront peut-être l’absence d’une refonte esthétique plus audacieuse, mais ce raffinement témoigne d’une confiance dans une formule qui semble fonctionner pour Google. L’accent cette année n’est pas sur ce que l’on voit, mais sur ce que l’on peut faire.

Car la véritable star de la Pixel Watch 4 est Gemini, le modèle d’IA de Google, qui remplace l’ancien Assistant. La différence est palpable dès les premières interactions. Les commandes vocales sont comprises avec une fluidité et une précision accrues, même pour des requêtes plus «conversationnelles».

La plus grande avancée est son caractère proactif. Gemini peut analyser le contexte de vos notifications et suggérer des réponses intelligentes ou des actions pertinentes. Par exemple, en recevant un long courriel, la montre peut vous proposer d’en générer un résumé concis directement sur son écran. Si un ami vous envoie une adresse par texto, Gemini peut afficher un raccourci pour lancer la navigation sur Google Maps.

Cette intelligence contextuelle rend la montre utile au quotidien, et réduit le besoin de sortir son téléphone.

Le meilleur de Fitbit

Le suivi de la santé et de l’activité physique, toujours propulsé par l’expertise de Fitbit, est également amélioré. Le capteur de fréquence cardiaque semble précis, et la détection automatique des entraînements est rapide. La montre excelle dans le suivi du sommeil, fournissant des analyses détaillées sur la qualité de votre repos.

Là encore, Gemini vient enrichir l’expérience. Vous pouvez demander à votre montre une analyse de votre semaine d’entraînement ou un résumé de votre nuit de sommeil, et obtenir une réponse naturelle et facile à comprendre, directement à votre poignet.

Le talon d’Achille des générations précédentes était l’autonomie. Sur ce point, la Pixel Watch 4 fait des progrès. Elle est désormais capable de tenir une journée complète d’utilisation, même avec l’écran toujours allumé.

Elle demeure une montre qu’il faudra recharger très souvent, un compromis à accepter pour bénéficier de son intelligence et du système Wear OS.La Pixel Watch 4 est tout de même réussie. Son design est raffiné et son intelligence logicielle la place au-dessus de la mêlée. Grâce à Gemini, Google propose la meilleure montre pour les propriétaires d’un téléphone Pixel, et sans doute la montre Android la plus agréable à utiliser sur le marché en ce moment.