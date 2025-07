Ninebot F3 Pro : Segway accélère

Segway veut s’imposer dans le marché des trottinettes électriques en 2025 et lance la Ninebot Kickscooter F3 Pro au Canada.

La F3 Pro n’est pas une révolution, mais la mise au point d’une formule qui a fait ses preuves chez Segway dans le passé.

Dans un marché saturé de produits chinois, la F3 Pro mise sur la fiabilité, la sécurité et un confort accru. C’est une trottinette pensée pour les trajets quotidiens, qui cherche à rassurer son utilisateur à chaque instant, sans pour autant sacrifier le plaisir de conduite.

Mobile

Dès le premier contact, la F3 Pro inspire confiance. Son cadre en acier au carbone est solide et la conception générale est épurée et fonctionnelle. Le guidon large offre une excellente prise en main et le plateau, plus spacieux que sur les modèles précédents, permet de positionner ses pieds confortablement, un atout majeur pour la stabilité et les longs trajets.

Segway a mis l’accent sur la sécurité. La trottinette est équipée d’un double système de freinage : un frein à disque à l’avant et un frein électronique à l’arrière. Le résultat est un freinage puissant et progressif, capable d’arrêter l’engin rapidement et sans mauvaise surprise.

Les pneus de 10 pouces, plus larges et dotés d’une couche de gelée anti-crevaison, absorbent bien les petites imperfections de la route et réduisent l’entretien.

Le mécanisme de pliage permet de replier la trottinette en quelques secondes pour la transporter dans les transports en commun ou la ranger dans un coffre de voiture. L’écran de contrôle, intégré au centre du guidon, est clair et lisible, affichant la vitesse, le mode de conduite et l’autonomie restante.

Agréable sur la route

Une fois lancée, la F3 Pro se montre à la hauteur de sa réputation. Le moteur de 350 W offre des accélérations franches, mais sans être brutales. Les trois modes de conduite (Eco, Standard et Sport) permettent d’adapter la puissance selon la situation, que l’on cherche à maximiser l’autonomie ou à gravir une pente.

En ville, la trottinette est agile et maniable. Sa stabilité, conférée par le guidon large et le centre de gravité bas, la rend sécurisante même dans les virages un peu serrés. Le confort est bon dans l’ensemble, bien que l’absence de suspensions se fasse sentir sur les pavés ou les chaussées très dégradées. Ce n’est pas un défaut majeur, mais un compromis à accepter pour ce niveau de prix.

Côté autonomie, Segway annonce jusqu’à 40 km. Dans des conditions réelles d’utilisation en ville, avec quelques côtes et en alternant les modes de conduite, nous avons plutôt atteint une distance respectable d’environ 30 à 32 km, ce qui reste amplement suffisant pour la plupart des trajets quotidiens.

Des petits défauts

La F3 Pro n’est pas parfaite. Son principal défaut est son poids. À 16 kilos et des poussières, elle pèse lorsqu’il faut la monter dans les escaliers du métro ou dans un coffre. C’est le prix à payer pour sa robustesse.

Son temps de charge est aussi plutôt long. Il faut compter plus de six heures pour une recharge complète, ce qui impose de bien planifier ses recharges, généralement la nuit.

Cela dit, le bilan est positif. La F3 Pro est une trottinette électrique remarquablement équilibrée. Sécurisante, performante et bien construite, elle coche toutes les cases de une compagne digne des routes urbaines. Proposée au prix de 1200$, elle coûte un peu plus cher, mais comme l’a déjà dit un grand sage, c’est plus que du bonbon.