Notre test complet de Prince of Persia: The Lost Crown

Branchez-vous a eu le privilège de plonger en avant-première dans l’univers captivant de Prince of Persia: The Lost Crown, le dernier chef-d’œuvre développé par Ubisoft. Prévu pour une sortie le 18 janvier, les amateurs qui ont opté pour l’édition Deluxe auront la chance de s’y plonger dès le 15 janvier. Le jeu sera disponible sur une multitude de plates-formes, garantissant une expérience épique pour tous les joueurs, que ce soit sur Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, ou encore la Nintendo Switch.

Pour rappel, nous avions déjà offert un aperçu exclusif du jeu le 13 décembre dernier, où nous avons eu l’opportunité de tester Prince of Persia: The Lost Crown pendant près de quatre heures lors d’un événement en ligne organisé par Ubisoft. Cette fois-ci, notre expérience va au-delà du simple aperçu, nous permettant de plonger dans le jeu dans sa totalité pour offrir une vue globale de cette aventure épique.

Le Mélange Équilibré de 2.5D et de Metroidvania

Le retour aux premières heures de Prince of Persia, avec un clin d’œil aux racines du Metroidvania et une touche de style comics, offre une expérience visuelle saisissante. Bien que le choix du 2.5D puisse initialement sembler rétro, le résultat est tout sauf ordinaire, démontrant une maîtrise exceptionnelle de l’esthétique par les développeurs d’Ubisoft.

Le style 2.5D du jeu présente une dimension visuelle unique qui fusionne harmonieusement des éléments en deux dimensions avec des effets visuels tridimensionnels. Les environnements prennent vie d’une manière novatrice, transportant les joueurs au cœur de l’action. Les sauts acrobatiques de Sargon et ses déplacements fluides entre différents plans créent une profondeur visuelle captivante, élevant l’expérience au-delà des conventions du jeu de plateforme.

Cependant, l’audacieuse incursion dans le style Metroidvania ne se contente pas de reposer sur les lauriers du passé. Les joueurs peuvent anticiper une expérience enrichie, où l’exploration devient une aventure en soi. Les éléments de Metroidvania ajoutent des couches stratégiques au gameplay, incitant les joueurs à dévoiler de nouveaux chemins et à maîtriser des compétences diverses pour progresser dans le monde mystérieux du Mont Qaf.

L’ajout du style anime à l’esthétique de Prince of Persia peut surprendre les fans habitués à l’esthétique classique de la série. Cependant, cette évolution représente une tentative audacieuse de moderniser et de diversifier visuellement la franchise emblématique. Le dynamisme et la fraîcheur injectés par le style anime ajoutent une nouvelle dimension à l’expérience, faisant de The Lost Crown un Prince of Persia résolument ancré dans le présent.

Bien que cette esthétique puisse dérouter les puristes, elle reflète la volonté d’Ubisoft d’innover et de repousser les limites tout en respectant les fondements de la franchise. Prince of Persia: The Lost Crown promet non seulement une aventure épique, mais aussi une expérience visuelle qui s’aventure audacieusement dans des territoires nouveaux et passionnants. Les joueurs peuvent s’attendre à être éblouis par cette fusion réussie de styles, faisant de The Lost Crown un véritable joyau dans la couronne de Prince of Persia.

En termes d’exploration du Mont Qaf, bien que celle-ci soit fluide l’exploration, il est important de noter la présence de temps de chargement entre certains endroits. Cependant, ces temps de chargement sont rapides, préservant ainsi l’immersion du joueur dans l’univers du jeu.

Les transitions entre les zones sont exécutées de manière à maintenir l’expérience de jeu sans heurts. Les cinématiques s’intègrent parfaitement dans le gameplay, assurant une continuité narrative sans interruption notable.

Une Épopée Tissée dans les Fils du Temps et de la Mythologie Perse

Le scénario de The Lost Crown promet une épopée fascinante, plongeant les joueurs dans une histoire complexe, mêlant les fils du temps et de la mythologie perse.

Vous incarnez Sargon, le plus jeune des Immortels, doté d’une agilité extraordinaire et d’un talent exceptionnel pour le combat à l’épée double. Son potentiel le conduira à acquérir des capacités surnaturelles et des pouvoirs temporels au Mont Qaf.

Dans le rôle de ce prodige intrépide, vous vous lancez dans une aventure ambitieuse pour restaurer l’équilibre du monde et sauver le Prince. Ce voyage initiatique s’annonce comme un défi face à une obscurité menaçante planant sur le destin du prince Ghassan. La reine convoque ainsi les Immortels pour une mission de sauvetage qui les conduit jusqu’au Mont Qaf et à sa Cité Ancienne. C’est une terre mystérieuse et le foyer du Simurgh : Dieu du Temps et de la Connaissance, et protecteur des Perses – mais le Simurgh est porté disparu depuis les 30 dernières années.

Maintenant, quelque chose ne va pas avec l’endroit : le temps ne suit pas son cours naturel. Les lignes temporelles s’entremêlent, tandis que tous les êtres vivants semblent être maudits par des anomalies temporelles.

Malgré un scénario qui semble tracé, celui-ci réserve des rebondissements, des trahisons et donc tout est loin d’être aussi simple.

L’univers du jeu puise ses racines dans la riche mythologie perse, créant un cadre enchanteur et mystérieux. Vous serez immergés dans un monde où divinités, créatures mythiques et légendes prennent vie, offrant une expérience immersive où chaque recoin du Mont Qaf respire l’héritage culturel et mythique de la Perse antique.

La mission de Sargon ne se limite pas à un simple sauvetage, mais constitue une exploration constante de l’inconnu. Le Mont Qaf regorge d’énigmes captivantes, défiant l’intelligence des joueurs. Des puzzles stimulants et des trésors cachés ajoutent une dimension de découverte, récompensant l’ingéniosité des aventuriers prêts à percer les secrets de ce lieu mystique. Malgré les inquiétudes éventuelles quant à l’essoufflement du jeu, l’enchaînement des événements pousse les joueurs à explorer en profondeur le Mont Qaf.

Un Gameplay varié mais aussi…addictif

Le protagoniste du jeu se distingue par son agilité exceptionnelle et son athlétisme, exploitant une panoplie de mouvements qui lui permettent de sauter, sprinter, glisser et courir à travers le Mont Qaf.

L’exploration de ce vaste monde nécessite l’utilisation astucieuse de diverses compétences pour résoudre des puzzles et des énigmes, tout en accédant à des endroits spécifiques au fur et à mesure de votre progression. Vous collecterez des Pouvoirs du Temps en récoltant des plumes du Dieu Simurgh, éléments clés permettant d’élargir vos capacités au fil de l’aventure.

Les Plumes du Simurgh

À des étapes clés de votre périple, vous collecterez une Plume du Simurgh. Chaque plume vous octroie un pouvoir supplémentaire du temps, capable d’altérer l’espace et le temps. Ces pouvoirs sont débloqués de manière séquentielle et vous aideront à progresser à travers des zones spécifiques du monde. Ils peuvent également être utilisés en combat, leur utilisation stratégique étant essentielle lors des batailles difficiles.

Quelques exemples de ces pouvoirs incluent :

Ruée du Simurgh : Confère à Sargon la capacité de foncer dans les airs en avant ou en arrière. En combat, permet à Sargon d’arrêter une chute après avoir été touché, avant d’atteindre le sol.

Ombre du Simurgh : Donne à Sargon la capacité de créer une marque, puis de continuer à se déplacer et de téléporter à nouveau. En combat, peut également être utilisé pour stocker une attaque en cours et la déclencher par la suite.

Clairvoyance : Donne à Sargon la capacité de voir des éléments d’une autre dimension (plateformes, cloches). En combat, peut également être utilisé pour voir des ennemis invisibles (Djinns).

Griffe Dimensionnelle : Confère à Sargon la capacité de piéger un objet ou un projectile dans une autre dimension. En combat, peut également être utilisé pour capturer un ennemi, puis le téléporter contre un autre.

Ailes de Gravité : Permet à Sargon de sauter en l’air. En combat, cela offre à Sargon un double-saut pour franchir la plupart des grands ennemis.

N’oubliez pas de vérifier vos amulettes

Sargon arbore un collier d’amulettes puissantes qui lui confèrent des pouvoirs supplémentaires. Ces objets constituent le meilleur moyen de personnaliser l’expérience de jeu et d’obtenir des avantages en fonction de vos préférences.

Les amulettes offrent des bonus passifs qui modifient le style de jeu de Sargon. Leurs pouvoirs sont extrêmement variés, allant d’augmentations d’attaque (dégâts d’attaque, plus de flèches…) à des propriétés curatives (régénération de santé au fil du temps ou lors de la défaite d’un ennemi), voire à des capacités changeant radicalement le jeu (affichage des barres de vie des ennemis, signalisation de coffres au trésor à proximité…).

Les amulettes sont collectées tout au long du jeu et peuvent être trouvées dans des coffres, en complétant des quêtes secondaires ou en les achetant dans le Havre.

Au départ, 3 emplacements d’amulettes sont disponibles. Ce nombre peut être étendu jusqu’à 12 à la fin du jeu.

Les amulettes peuvent être améliorées par Kaheva, le forgeron, dans le Havre.

Pour modifier votre configuration d’amulettes, vous devez vous rendre à un arbre Wak-Wak.

L’ajout et la personnalisation d’amulettes apportent une couche supplémentaire de profondeur stratégique, permettant aux joueurs d’ajuster leur style de jeu en fonction de leurs préférences et des défis rencontrés dans Prince of Persia: The Lost Crown.

Des combats au Gameplay riche

En termes de combat, vous devrez maîtriser une variété de mouvements acquis au cours de l’aventure. Les amulettes permettent aux joueurs d’exprimer leur créativité en combinant les mécaniques du temps avec les surges d’Athra.

Athra représente l’énergie sacrée qui brûle au cœur de chaque être vivant, une force que Sargon peut canaliser pour libérer des pouvoirs uniques. La jauge Athra s’accroît au fur et à mesure que Sargon attaque et triomphe de ses ennemis. Les Surges d’Athra, résultant de cette énergie, peuvent prendre une forme offensive, infligeant des dégâts aux menaces environnantes, ou une forme défensive, restaurant la santé de Sargon. L’aspect stratégique réside dans la possibilité d’équiper simultanément deux de ces capacités, offrant une flexibilité tactique dans le combat. Pour intégrer de nouvelles capacités Athra acquises au fil de l’aventure, une visite à un arbre Wak-Wak s’avère nécessaire. Avec un total de 10 Surges d’Athra à découvrir, les choix du joueur en matière d’équipement et de tactique ajoutent une dimension stratégique.

Les combats ne se résument pas simplement à des affrontements directs, mais offrent une approche stratégique unique, où la synchronisation entre les Pouvoirs du Temps et les mouvements de combat devient cruciale.

Les affrontements épiques contre les boss dans Prince of Persia: The Lost Crown nécessitent une approche stratégique pour surmonter leurs attaques redoutables. Lorsque le boss prépare une attaque chargée, indiquée par un œil jaune brillant, c’est le moment propice pour parer. En parant cette attaque, vous renversez l’ennemi et ouvrez la voie à une contre-attaque bien exécutée.

Une fois le boss renversé, profitez de l’occasion pour enchaîner avec un combo supplémentaire. L’utilisation judicieuse d’une Athra Surge à ce stade peut infliger des dégâts supplémentaires, exploitant la vulnérabilité momentanée du boss. La coordination précise de ces mouvements offre une approche stratégique pour maximiser l’efficacité de vos attaques contre ces redoutables adversaires.

En outre, pour affaiblir les boss, recherchez les moments opportuns pour utiliser votre arc et vos flèches. Cette approche tactique peut s’avérer cruciale pour contrer les attaques à distance des boss et maintenir la pression pendant le combat.

Restez attentif aux indicateurs visuels, tels que la couleur des attaques des boss, où le rouge signifie une attaque imparable, et le jaune offre une opportunité de parade suivie d’une belle contre-attaque cinématique. Ces conseils stratégiques sont essentiels pour triompher face à ces puissants adversaires et progresser dans l’aventure.

Un jeu accessible

Prince of Persia: The Lost Crown reconnaît la diversité des joueurs et offre une gamme complète de fonctionnalités d’accessibilité permettant d’ajuster la difficulté du jeu selon votre style de jeu. Si jamais un boss se révèle trop coriace ou qu’une section de plateforme semble trop difficile dans votre état actuel, ces fonctionnalités sont là pour vous aider à surmonter les défis.

Tout d’abord, vous avez la possibilité de choisir parmi quatre niveaux de difficulté de combat prédéfinis : Rookie, Warrior, Hero, et Immortal. Cela impacte non seulement les barres de santé et les dégâts infligés, mais aussi le temps de réaction pour parer, la fenêtre d’évitement, le taux de déplétion de la jauge Athra, et même les dégâts reçus des dangers environnementaux. Chacun de ces paramètres peut être réglé individuellement dans les options de difficulté personnalisée. N’hésitez pas à explorer cette option pour adapter l’expérience à vos préférences.

D’autres options d’accessibilité peuvent également s’avérer utiles. Par exemple, si vous vous trouvez désorienté quant à la prochaine étape de la quête principale, vous pouvez basculer en mode guidé. De même, si vous vous retrouvez bloqué lors d’une section de plateforme exigeante, activez l’assistance de plateforme dans les options pour faciliter la progression. L’objectif est de garantir une expérience de jeu immersive et accessible à tous, où chacun peut ajuster la difficulté selon ses besoins spécifiques.

Deux options pour explorer le Mont Qaf

Lors du commencement d’une nouvelle partie, vous aurez la possibilité de choisir entre les modes Exploration et Guidé.

Mode Exploration : Ce choix donne aux joueurs une liberté totale pour explorer le monde à leur manière, avec des indications cartographiques minimales. Il est particulièrement recommandé aux amateurs de Metroidvania qui aiment une exploration sans contraintes.

Ce choix donne aux joueurs une liberté totale pour explorer le monde à leur manière, avec des indications cartographiques minimales. Il est particulièrement recommandé aux amateurs de Metroidvania qui aiment une exploration sans contraintes. Mode Guidé : Conçu pour ceux qui préfèrent une navigation plus aisée, ce mode propose des marqueurs supplémentaires sur la carte in-game : l’emplacement de l’objectif suivant, les chemins disponibles et ceux qui sont bloqués.

Il est important de noter que cette configuration peut être modifiée à tout moment dans les options, sans aucun impact sur la progression du jeu. Ainsi, que vous optiez pour une exploration approfondie ou une orientation plus précise, le choix vous appartient, offrant une flexibilité totale pour personnaliser votre expérience de jeu dans Prince of Persia: The Lost Crown.

Dans les premières étapes du jeu, l’accès à la carte du Mont Qaf se débloque, offrant une vue initiale mais limitée de la région. Toutefois, cette carte ne révèle pas l’intégralité du territoire montagneux, vous incitant ainsi à explorer davantage pour dévoiler ses secrets cachés. C’est dans cette exploration constante que résident les mystères et les découvertes qui enrichissent l’expérience de jeu.

Un ajout intrigant à votre arsenal d’outils est l’introduction des “Éclats de Mémoire”. À tout moment au cours de votre périple, vous avez la possibilité de capturer l’instant présent en prenant une capture d’écran de votre emplacement actuel. Cette image peut ensuite être épinglée sur votre carte, agissant comme un repère visuel pour des éléments spécifiques de l’environnement.

Cette fonctionnalité se révèle particulièrement astucieuse pour marquer des chemins bloqués ou des coffres hors de portée. En capturant ces détails, vous créez une sorte de journal visuel qui vous aidera à planifier vos retours ultérieurs. Par exemple, si une compétence particulière est nécessaire pour débloquer un chemin ou atteindre un coffre, ces Éclats de Mémoire servent de rappel visuel pour explorer ces zones une fois que vous avez acquis la capacité requise.

Ainsi, cette mécanique non seulement stimule l’exploration, mais aussi la stratégie, encourageant les joueurs à revenir sur leurs pas équipés des compétences nécessaires pour résoudre des énigmes ou débloquer des passages secrets.

Des icones pour vous guider

Sur la carte, plusieurs icônes stratégiques faciliteront également votre orientation :

Quête Principale : Disponible uniquement en mode Guidé, cette icône indique l’emplacement ou la direction du prochain objectif de votre quête principale. Elle vous guide de manière précise tout au long de votre aventure.

Disponible uniquement en mode Guidé, cette icône indique l’emplacement ou la direction du prochain objectif de votre quête principale. Elle vous guide de manière précise tout au long de votre aventure. Quêtes Secondaires : Identifiez ces icônes pour découvrir des missions supplémentaires. En accomplissant ces quêtes annexes, vous obtiendrez des récompenses précieuses pour améliorer votre équipement.

Identifiez ces icônes pour découvrir des missions supplémentaires. En accomplissant ces quêtes annexes, vous obtiendrez des récompenses précieuses pour améliorer votre équipement. Arbres Wak-Wak : Ces points de sauvegarde et de gestion d’équipement sont essentiels. Non seulement ils permettent de sauvegarder votre progression, mais également de gérer vos amulettes, ou de réapparaître en cas de Game Over.

Ces points de sauvegarde et de gestion d’équipement sont essentiels. Non seulement ils permettent de sauvegarder votre progression, mais également de gérer vos amulettes, ou de réapparaître en cas de Game Over. Autels de Voyage Rapide : Utilisez la puissance de ces autels pour vous déplacer rapidement à travers le monde. Ils facilitent les déplacements entre les différentes zones, optimisant ainsi votre temps d’exploration.

Des personnages de soutien dans votre périple

Dans Prince of Persia: The Lost Crown, plusieurs personnages de soutien enrichissent votre aventure, offrant des services et des conseils cruciaux pour votre progression.

Fariba, La Guide : Fariba est votre guide à travers le monde mystique du Mont Qaf. Rencontrez-la pour obtenir des indices sur la progression de la quête principale. En explorant le monde, elle propose également la vente de morceaux de la carte, fournissant des informations précieuses pour mieux planifier vos déplacements.

La Mage, La Marchande : En tant que fournisseur essentiel, la Mage offre une variété d’articles et d’avantages. Achetez des amulettes, des potions de guérison supplémentaires, des pétales d’Arbre Soma, des emplacements d’amulettes et des objets spéciaux tels que Xerxes. Elle peut également améliorer vos potions pour les rendre encore plus puissantes.

Kaheva, La Forgeronne : Kaheva, la forgeronne, propose une gamme de services pour renforcer votre arsenal. Vous pouvez acheter de nouvelles amulettes ou échanger des ressources pour améliorer vos armes et amulettes, assurant ainsi que votre équipement soit toujours prêt pour les défis à venir.

Artaban, Le Maître d’Armes : Artaban est le maître d’armes du Mont Qaf, offrant une expertise précieuse dans le système de combat. En relevant des défis de combat, vous apprendrez les subtilités du système de combat en profondeur tout en gagnant des cristaux utiles. Artaban propose également un mode d’entraînement gratuit, permettant aux joueurs de perfectionner leurs compétences sans pression.

À la recherche des différentes ressources

À travers l’aventure, vous récolterez diverses ressources précieuses pour débloquer des avantages supplémentaires et améliorer les armes de Sargon. Parmi elles, le minerai de Damas azur, rare et teinté de bleu pâle, sert de matériau d’amélioration auprès de Kaheva, le forgeron. La gemme rare, utilisée comme monnaie, peut être dépensée dans la boutique du Collectionneur. En parallèle, les potions de santé permettent à Sargon de restaurer rapidement sa vitalité au cours de son périple, assurant une gestion judicieuse des ressources pour maximiser son potentiel et affronter les défis du Prince of Persia: The Lost Crown.

Ces ressources, qu’elles soient des minerais rares ou des joyaux précieux, jouent un rôle crucial dans l’enrichissement de l’équipement de Sargon. Leur collecte stratégique et leur utilisation astucieuse contribuent à façonner l’expérience de jeu en offrant des choix tactiques.

Des armes à double fonction

Au cœur de la citadelle du Mont Qaf se trouvent des chemins bloqués… et des énigmes à résoudre pour les déverrouiller. Vous devrez utiliser toutes les capacités à votre disposition pour les surmonter.

De plus, des armes supplémentaires sont à débloquer, enrichissant davantage le répertoire de Sargon pour affronter les défis complexes de la citadelle. Le premier de ces ajouts est l’arc, permettant de tirer des flèches sur des éléments éloignés, débloquant ainsi de nouveaux chemins, tels que des plates-formes végétales ou des blocs provenant d’une autre dimension. Astuce : Sargon peut s’arrêter en plein vol tout en visant, exploitant pleinement cette capacité pour maintenir son élan.

Une autre arme clé est le chakram, qui peut être envoyé dans un engrenage en rotation pour actionner le mécanisme, déverrouillant des portes ou déplaçant des plates-formes vers le haut et vers le bas. Astuce : Rappelez-vous que le chakram peut rebondir sur les murs, atteignant ainsi des salles autrement inaccessibles.

Des qûetes secondaires pour découvrir les secrets du Mont Qaf

Dans Prince of Persia: The Lost Crown, les quêtes secondaires, qui sont au nombre de 9, revêtent une importance cruciale, offrant aux joueurs une immersion approfondie dans l’univers mystérieux du Mont Qaf. L’une de ces quêtes, intitulée “Le Rassembleur de Lune”, met en scène un prisonnier énigmatique, convaincu que la véritable lune a été morcelée et cachée. Les joueurs le rencontrent à plusieurs reprises au fil de leur périple, l’aidant à se libérer des endroits les plus étranges et à rassembler les morceaux éparpillés de la lune. En récompense, des trésors tels que l’Amulette du Roi Dragon, une potion, et des cristaux sont décernés, ajoutant une dimension intrigante à l’exploration du Mont Qaf.

Une autre quête captivante, “L’Architecte”, met en avant Maryam, une artisane audacieuse et loyale qui invite les joueurs à dévoiler les secrets cachés de la citadelle. Appointée Architecte Royal par le Roi Darius, Maryam a conçu la citadelle elle-même, avec ses pièges, énigmes, et mécanismes. Les joueurs la rencontrent dans la dernière partie du jeu, où elle les engage dans une quête pour traverser ses “merveilles architecturales” et découvrir tous les Coffres Mystérieux dissimulés dans le monde. Après avoir tous été trouvés, les joueurs doivent relever “L’Énigme”, un chef-d’œuvre exigeant de se souvenir de toutes les leçons apprises pour résoudre un “méta” puzzle. En guise de récompense, une Fleur de l’Arbre Soma et des cristaux sont offerts, ajoutant une couche supplémentaire de défi et de révélation à l’aventure.

Une ambiance sonore immervise

L’un des aspects les plus immersifs de Prince of Persia: The Lost Crown réside dans sa composition musicale, qui évoque les temps anciens de la Perse. La trame sonore du jeu, soigneusement orchestrée, offre une expérience auditive captivante qui transcende les frontières du virtuel pour plonger les joueurs au cœur de cette épopée mythique.

Les tonalités musicales varient de manière dynamique en fonction des lieux explorés, créant une symbiose harmonieuse avec les environnements du Mont Qaf. Les compositions, inspirées par la riche histoire de la mythologie perse, transportent les joueurs dans un monde où chaque note résonne comme une ode à l’héritage culturel et mythique.

Ce qui distingue particulièrement la bande sonore est sa capacité à s’adapter aux moments clés du jeu. Lors des séquences épiques, la musique atteint des sommets grandioses, intensifiant l’expérience et soulignant l’importance des événements narratifs. Que ce soit lors des affrontements contre des boss redoutables, des découvertes cruciales ou des moments de suspense, la musique accompagne et renforce chaque instant mémorable de l’aventure.

Un jeu qui profite des performances de la Playstation 5

Lors de notre test de Prince of Persia: The Lost Crown sur la PlayStation 5, l’expérience a été remarquablement fluide. Les performances du jeu ont été optimisées de manière exceptionnelle, offrant des fréquences d’images allant jusqu’à 120 fps, créant ainsi une expérience visuelle remarquablement immersive.

La résolution 4K ajoute une profondeur visuelle spectaculaire, permettant aux joueurs d’explorer le Mont Qaf avec des détails époustouflants et une clarté exceptionnelle. L’absence de bugs ou de lags durant notre test souligne l’efficacité de l’optimisation du jeu pour la PlayStation 5, offrant une jouabilité fluide et sans accroc.

Cette performance sans faille contribue à l’immersion totale des joueurs, les plongeant dans l’univers mythique de Prince of Persia: The Lost Crown de manière ininterrompue. Ubisoft a clairement mis l’accent sur l’optimisation du jeu pour exploiter pleinement les capacités de la PlayStation 5, offrant ainsi une expérience de jeu à la hauteur des attentes des joueurs exigeants.

Notre verdict

Prince of Persia: The Lost Crown offre une aventure épique imprégnée de la richesse de la mythologie perse. Les développeurs d’Ubisoft ont réussi à fusionner habilement le style 2.5D avec des éléments de Metroidvania, créant une expérience visuelle saisissante et un gameplay varié.

Le choix esthétique audacieux du style anime peut surprendre certains puristes, mais il apporte une nouvelle dimension à la franchise, injectant dynamisme et fraîcheur dans l’univers du Prince of Persia. L’équilibre entre le rétro et l’innovation est atteint avec succès.

Les performances exceptionnelles sur la PlayStation 5, avec des fréquences d’images jusqu’à 120 fps et une résolution 4K, offrent une expérience visuelle remarquablement fluide.

Le seul défaut notable réside dans le choix du style 2.5D et Metroidvania, qui peut ne pas plaire à tous. Cependant, une fois la manette en main, cette réserve s’atténue, montrant que l’expérience complète va au-delà des premières impressions. En fin de compte, Prince of Persia: The Lost Crown est une aventure épique qui mérite d’être explorée pour sa richesse narrative, son gameplay diversifié et son immersion totale dans la mythologie perse.

Notre note: 4,5/5