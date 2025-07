OnePlus Buds 4 et Motorola Buds Loop : un été en stéréo

Le marché des écouteurs sans fil, déjà très animé, accueille deux nouveaux modèles au Canada : les OnePlus Buds 4 et les Motorola Buds Loop.

Les OnePlus Buds 4 misent sur la performance audio et une autonomie prolongée. Les Motorola Buds Loop mettent de l’avant un design unique, une architecture ouverte et une stabilité à toute épreuve.

Ces deux modèles cherchent à offrir des fonctionnalités que l’on retrouve habituellement sur des produits plus chers, mais à un prix qui reste accessible. Ils représentent des options intéressantes pour quiconque cherche à renouveler son équipement audio. Analysons ce que chacun propose.

OnePlus Buds 4 : endurance et qualité sonore

Fidèle à sa réputation, OnePlus propose avec ses Buds 4 des écouteurs qui visent l’efficacité. Le design est sobre et familier, mais les performances internes sont solides. L’argument principal de ce modèle est sans contredit son autonomie : les écouteurs peuvent tenir jusqu’à 11 heures sur une seule charge, et l’étui de transport pousse cette durée à un total impressionnant de 44 heures.

Sur le plan audio, les Buds 4 intègrent une technologie de suppression de bruit active et adaptative, qui ajuste son intensité en fonction de l’environnement. Ils sont également compatibles avec le codec LHDC 5.0, un format qui permet une transmission audio en plus haute résolution pour une écoute plus détaillée. Avec une cote de résistance à l’eau et à la poussière IP55, ils sont bien protégés contre la sueur et les averses légères, ce qui en fait un bon compagnon pour le quotidien.

Motorola Buds Loop : style et stabilité

Motorola adopte une approche différente en misant sur un design distinctif. Comme leur nom l’indique, les Buds Loop intègrent une boucle flexible qui vient s’ancrer dans l’oreille de l’utilisateur. Cette conception a pour but d’offrir une tenue stable et sécuritaire, ce qui les destine particulièrement aux personnes actives et aux sportifs qui craignent de perdre leurs écouteurs en plein mouvement.

Les Buds Loop sont équipés de la suppression de bruit active et de larges transducteurs de 12,4 mm qui promettent des basses profondes et puissantes. L’autonomie est respectable, avec 8 heures d’écoute par charge et jusqu’à 33 heures au total avec l’étui. Bien qu’ils soient résistants à la sueur (cote IPX4), leur principal atout demeure leur conception axée sur le confort et la stabilité.

La version de lancement des Buds Loop est sertie de petits diamants Swarowski, ce qui explique son prix de détail et ce qui attirera les fashionistas, beaucoup plus que les adeptes d’une qualité sonore optimale.

Un duel aux antipodes

Le choix entre ces deux modèles dépendra entièrement de vos priorités et de votre budget.

Les OnePlus Buds 4 sont vendus au Canada au prix de 170$. Les Motorola Buds Loop sont proposés à 400$.

Le duel se joue sur les détails. Si votre priorité absolue est la meilleure autonomie possible et une qualité audio supérieure pour une écoute musicale plus fine, les OnePlus Buds 4 sont le choix logique. Leur endurance et leur support du codec LHDC leur donnent un avantage technique.Si vous cherchez des écouteurs pour vous accompagner durant vos séances de sport ou si vous avez souvent de la difficulté à faire tenir des écouteurs traditionnels en place, les Motorola Buds Loop sont tout indiqués. Leur design avec boucle offre une tranquillité d’esprit et une stabilité que peu de modèles sur le marché peuvent égaler, le tout accompagné de basses puissantes.