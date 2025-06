OnePlus Pad 3 : la tablette Android de l’année, déjà?

OnePlus lance officiellement sa dernière tablette phare, la OnePlus Pad 3. Elle pourrait bien s’avérer la tablette Android de l’année.

La OnePlus Pad 3 s’inscrit dans la lignée de la première génération de tablettes OnePlus, lancée en 2023 et décrite à l’époque comme un «excellent appareil à un prix abordable», positionnée comme une expérience Android plus premium face à des concurrents comme la Fire d’Amazon. La OnePlus Pad 3 semble mieux armée pour séduire ceux qui recherchent un appareil bon pour le divertissement et le travail léger sans passer par un PC.

Sur le plan du design, la OnePlus Pad 3 cherche à offrir une expérience épurée et premium. Son châssis entièrement métallique mesure moins de six millimètres d’épaisseur, ce qui la rend à la fois mince et résistante à la flexion. Elle demeure ultramince, même avec un étui de protection.

Par rapport à la OnePlus Pad 2, l’appareil a des bords plus plats et un nouveau positionnement pour sa caméra. Disponible dans une unique teinte baptisée « Storm Blue », la tablette intègre huit haut-parleurs (!) placés symétriquement – quatre woofers et quatre tweeters – pour une expérience audio immersive et spatialisée appelée appelée Holo Audio.

L’écran ACL fait 13,2 pouces et affiche une résolution de 3,4K (densité de pixels de 315 PPI), une profondeur de couleurs de 12 bits, une luminosité de 900 nits et la prise en charge du Dolby Vision HDR. Cet écran bénéficie également d’un taux de rafraîchissement adaptatif à 7 niveaux pouvant atteindre 144 Hz et d’un ratio unique de 7:5, conçu pour faciliter le multitâche.

Ça marche. OnePlus aurait pu opter pour de l’OLED, mais ça aurait coûté plus cher, pour un bénéfice relativement marginal.

Sous le capot, la OnePlus Pad 3 est propulsée par la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite, un système sur puce puissant et rapide dont on va entendre parler toute l’année. OnePlus indique que ce processeur offre un NPU 300% plus rapide et des performances globales 45% supérieures à ses processeurs précédents.

Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne.

Le processeur graphique Qualcomm Adreno 830 serait 40% plus rapide, pour des jeux affichant jusqu’à 120 images par seconde. Pour soutenir les sessions de jeu prolongées, la tablette est dotée d’un système de refroidissement performant utilisant des chambres à vapeur en composite de graphène pour une meilleure dissipation de la chaleur.

L’alimentation est assurée par une batterie massive de 12 140 mAh. Selon OnePlus, cette batterie permet jusqu’à 6 heures de jeu AAA, plus de 15 heures de lecture de vidéos courtes, ou plus de 17 heures de vidéos longues. Son autonomie en veille de 70 jours est inouïe, elle peut même conserver sa charge plus de deux ans, dit-on, si elle est éteinte!

La recharge est gérée par un chargeur de 80W inclus dans la boîte. Une charge de dix minutes fournirait 18% d’autonomie, et une charge complète de 0 à 100% s’effectuerait en 92 minutes.

OxygenOS 15, la dernière version du système d’exploitation de OnePlus, intègre diverses fonctionnalités d’IA, comme AI Writer, AI Summarize, AI Speak et AI Translation, ainsi que des outils de personnalisation photo et des fonctions Google telles que Gemini et Circle to Search.

La fonctionnalité Open Canvas a été améliorée avec un mécanisme de glisser-déposer au niveau du système optimisé et une nouvelle manière d’initier le mode écran partagé, la tablette pouvant par exemple suggérer automatiquement de diviser l’écran entre deux applications fréquemment utilisées en alternance.

Pour la connectivité, on note la présence de l’application File Dock pour le glisser-déposer et la synchronisation de fichiers entre appareils, le NFC pour mobile, la synchronisation des notifications, le partage de données mobiles, App Relay et OPlus Connect pour le partage de fichiers entre Mac, PC et appareils OnePlus, incluant une fonction de contrôle à distance pour MacOS.

Un nouvel étui-clavier (Smart Keyboard) propose des touches plus grandes et espacées pour une sensation de frappe de type PC, des touches de commande utiles et un bouton dédié à l’IA, tout en conservant un large trackpad.

Il peut être ajusté et supporte les transferts NFC ainsi qu’une connexion magnétique instantanée, sans augmentation de poids par rapport aux versions précédentes. La tablette est compatible avec le OnePlus Stylo 2, un stylet reconnaissant 16 000 niveaux de pression. Le stylet lui-même soit inchangé par rapport à un modèle précédent, mais la Pad 3 l’utilise de nouvelles manières : un glissement du stylet depuis le coin supérieur droit de l’écran permet d’annoter automatiquement le contenu affiché, et un simple appui sur l’écran éteint ouvre instantanément une page de notes rapides.

Le nouvel étui Folio Case présente un design pliable en trois volets assurant une stabilité sous plusieurs angles. Fermer l’étui éteint automatiquement la tablette, et une nouvelle boucle magnétique protège le Stylo 2.

OnePlus promet trois mises à jour majeures d’Android (support jusqu’à Android 18) et 6 ans de mises à jour de sécurité bimestrielles.

La OnePlus Pad 3 sera vendue au prix de 1000$. L’étui OnePlus Pad 3 Folio Case coûtera 65$, le Smart Keyboard 250$ et le OnePlus Stylo 2 sera proposé à 150$. La tablette sera disponible sur OnePlus.com et chez Best Buy Canada.