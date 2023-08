OnePlus Pad et OnePlus Nord Buds 2 : pourquoi payer plus?

Ça a longtemps été le slogan non-officiel de la marque OnePlus : pourquoi payer plus? Ça s’est un peu perdu au fil des mises à niveau du téléphone icônique de la marque chinoise, mais sa nouvelle tablette Pad et ses nouveaux écouteurs Nord Buds 2 le reprennent à leur compte.

Les deux appareils ont été mis en vente au Canada par OnePlus au cours des derniers mois. Comme c’est la rentrée, c’est un bon moment pour en parler. Les gens qui cherchent un appareil informatique personnel et très mobile pourraient être tentés. Ça leur évitera de se ruiner.

OnePlus Pad

La tablette Android de OnePlus coûte 690$. C’est cher, mais en même temps, pas tant que ça. On peut lui ajouter un étui-clavier et même un stylet, pour en faire un outil de travail ou de productivité prêt pour l’école ou même le bureau, pourquoi pas.

L’appareil prend la forme d’un grand écran tactile et très lumineux de 11,6 pouces de diagonale. C’est à mi-chemin entre les deux versions de l’iPad Pro, d’Apple. C’est confortable. Le Pad s’utilise bien à la verticale comme à l’horizontale, où deux applications peuvent facilement être affichées côte à côte.

La résolution de son écran est bonne, à 2800 x 2000 pixels. Sa luminosité est de 500 nits. On voit bien, même dehors sous le soleil. On sent qu’on a un produit plus haut de gamme que la Pixel Tablet de Google, et de plus récente facture par rapport à la Galaxy Tab S8 de Samsung.

Surtout que le Pad a quatre haut-parleurs et est compatible avec la norme Dolby Atmos. On trouve aussi des caméras, dont une caméra frontale de 8 mégapixels qui produit une image correcte pour les appels vidéo. On recommande un casque d’écoute, sinon les micros peinent à bien capter la voix.

Une mémoire de 8 go et un stockage interne de 128 go complètent la fiche technique. Notez que le processeur est signé MediaTek, une rareté en sol nord-américain. Il est assez performant la plupart du temps.

En fait, le gros problème avec le Pad est le même problème avec les autres tablettes Android : il manque d’applications conçues exprès pour leur grand écran. Ce serait en train de changer.

Mais pour le prix, s’il vous faut un appareil Android ou capable de bien vivre dans l’environnement en nuage de Google, le OnePlus Pad est une des meilleures options en ce moment.

OnePlus Nord Buds 2

Le Pad n’a pas de sortie audio 3,5 mm et nécessite des écouteurs Bluetooth. Ça tombe bien, OnePlus vend les Nord Buds 2 à un prix ridicule : 80$, en spécial ces jours-ci à 50$ sur Amazon.

En gros, ce sont les écouteurs Bluetooth entièrement sans fil qui en vous en donneront le plus pour votre argent. Tout simplement. On trouve des réglages sonores dans l’application mobile de OnePlus, y compris l’ajustement de l’insonorisation active, une rareté dans les écouteurs de moins de 120$. On trouve aussi un égalisateur sonore.

Les écouteurs sont compacts et leur commande tactile n’est pas parfaite, mais pour le prix, c’est mieux que rien. Les haut-parleurs font 12,4 mm, ce qui permet de générer de bonnes graves. À l’inverse, les micros captent assez bien la voix, mais les gens à qui on parle vont comprendre qu’on utilise des écouteurs assez vite.Côté autonomie, à 5 heures par charge, les Nord Buds 2 font bien. Ça peut grimper à 8h si on désactive l’insonorisation.