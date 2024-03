OnePlus Watch 2 : la nouvelle référence Wear OS

Avec Wear OS, la OnePlus Watch 2 surpasse toutes les autres montres du genre, y compris la Pixel Watch de Google. C’est tout un revirement, car la OnePlus Watch tout court, était une des pires du genre quand elle a vu le jour en 2021.

En vérité, le matériel de la première montre était plutôt bon, de loin la meilleure partie de la montre et il en va de même pour la deuxième itération. Mais alors que la OnePlus Watch originale était certainement davantage ciblée comme un accessoire de fitness, le design de la Watch 2 est beaucoup plus premium et élégant. Le boîtier en acier inoxydable et le bracelet caoutchouté restent, mais la couronne ajoutée et les côtés plus carrés rehaussent vraiment l’apparence de la montre. Et l’option argentée est encore plus haut de gamme, si vous aimez ça.

La OnePlus Watch 2 est équipée d’un superbe écran tactile AMOLED de 1,43 pouce protégé par un verre saphir. C’est vraiment agréable à voir car la plus chère Apple Watch n’a pas de verre saphir sur son modèle de base. Il dispose d’un écran 466 x 466 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et OnePlus affirme qu’il peut atteindre jusqu’à 1 000 nits de luminosité. Et comme il s’agit d’un écran AMOLED, les couleurs sont vives et percutantes, complétées par de beaux noirs profonds.

Il n’est certainement pas petit avec ses 47 mm, mais sa taille est agréable à porter au quotidien. Et à 49 grammes (sans le bracelet), ce n’est pas si lourd non plus. A titre de comparaison, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic pèse 50 grammes et l’Apple Watch Series 9 pèse 51,5 grammes, elle est donc dans la même lignée que la concurrence.

Elle est livrée avec un bracelet en élastomère – pensez aux bracelets de sport Apple Watch – qui est en fait assez confortable à porter, et les rainures qui le parcourent donnent une texture agréable et une certaine adhérence au poignet. Le bracelet est amovible et la montre est compatible avec n’importe quel autre bracelet de 22 mm.

Les deux boutons qui vous aident à naviguer dans la montre dépassent sur le côté droit sur une sorte de crête. Les deux boutons peuvent enregistrer une simple ou double pression et une pression maintenue. Les entrées à double pression et pression maintenue peuvent être personnalisées pour ouvrir les applications de votre choix, ce qui est vraiment bien.

Par défaut, le bouton supérieur arrondi en forme de couronne numérique est réglé pour ouvrir votre application la plus récente par une double pression et Google Assistant par une pression prolongée. Le bouton inférieur plat, multifonction, est réglé pour ouvrir respectivement les séances d’entraînement et Google Wallet. Malheureusement, même s’il tourne, la couronne numérique ne permet pas de faire défiler les pages. La seule chose que j’ai pu trouver, c’est qu’il permet d’augmenter ou de diminuer le volume lorsque vous écoutez de la musique. Cela semble être une opportunité manquée qui pourrait, espérons-le, être corrigé par une mise à jour logicielle.

OnePlus s’adresse également aux amateurs de plein air avec la durabilité de la norme militaire MIL-STD-810H, ainsi qu’une résistance complète à l’eau et à la poussière IP68 et même une résistance à la pression jusqu’à 5 atmosphères. J’ai pu tester l’étanchéité, mais je devrai les croire sur parole en ce qui concerne les spécifications militaires et la durabilité de la plongée.

Autonomie de la batterie

L’une des principales caractéristiques de la première OnePlus Watch était l’autonomie de la batterie. La plupart pouvaient obtenir environ 10 jours de jus entre les charges, et cela était principalement dû au choix de la société d’opter pour un logiciel RTOS propriétaire sur la montre. Bien que la Watch 2 n’arrive pas à ce niveau en raison de l’utilisation de Wear OS, OnePlus affirme que la batterie de 500 mAh de la Watch 2 peut durer jusqu’à 100 heures (un peu plus de 4 jours) avec le Smart Mode activé.

Dans la vraie vie, l’autonomie de la batterie sera de deux à trois jours, ce qui vous permettra de l’emmener en week-end de camping sans craindre de perdre la notion du temps.

OnePlus affirme que cette grande autonomie est due à ce qu’il appelle son architecture à deux moteurs unique. En gros, OnePlus a placé deux puces distinctes dans la montre pour gérer chacune des tâches différentes. Mais ce ne sont pas seulement deux puces différentes ; chaque puce alimente un logiciel différent. OnePlus utilise son ancien système RTOS alimenté par un chipset BES 2700 à haute efficacité pour gérer les tâches moins intensives comme les tâches de fond et les notifications, tandis que le système Wear OS, plus gourmand en énergie, et ses applications sont alimentés par le chipset Qualcomm Snapdragon W5, plus puissant.

Interface Utilisateur

La montre se synchronise avec un téléphone Android via l’application OHealth. OHealth fonctionne bien et vous permet de faire des choses comme suivre toutes vos mesures de fitness, changer les visages de votre montre, changer les tuiles et gérer vos notifications.

Mais c’est à peu près tout. Comparée à l’application Apple Watch pour iOS, elle est assez limitée. Vous ne pouvez pas stocker de la musique pour une utilisation hors ligne, voir ou contrôler les applications sur votre montre, ou modifier de nombreux paramètres en dehors de quelques éléments spécifiques comme votre calendrier, la météo, et basculer l’affichage permanent.

Mais il y a l’avantage de Wear OS. Par exemple, OnePlus a créé 100 cadrans pour la Watch 2, et je n’en ai pas encore trouvé un seul qui ne me plaise pas. Il est livré avec 20 cadrans préinstallés et les autres sont facilement disponibles au téléchargement via l’application OHealth. Vous avez un bon mélange de visages élégants, sportifs et numériques.

OnePlus se penche toujours fortement sur les fonctions de fitness de la Watch 2. Ils ont inclus plus de 100 modes différents de suivi d’entraînement et de sport qui aident à vous donner des données d’entraînement complètes dans l’application OHealth.

Assurez-vous que les données fournies par le capteur sont exactes. Le rythme cardiaque sur la Watch 2 était décalé de 30% par rapport à d’autres smartwatches (Apple, Garmin, Google…).

La OnePlus Watch 2 est bien meilleure que la première. C’est une vraie montre intelligente. Le matériel est solide. La durée de vie de la batterie est meilleure que la plupart des autres smartwatches Wear OS ou WatchOS. Les performances sont rapides et fluides et les fonctions de fitness sont solides pour une smartwatch.

Elle est seulement un peu chère, à 400$. Mais elle semble durable.