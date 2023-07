Oura Horizon (3e génération): l’anneau connecté de référence

C’est un peu par la force des choses que l’anneau connecté Oura est la référence dans son créneau. C’est pas mal le seul qui est vendu et supporté par son fabricant en ce moment. Ce qui ne lui enlève rien de son charme, même si, on va se le dire, on en aurait voulu plus.

Après tout, l’anneau Oura est un petit appareil connecté qui a besoin d’un téléphone intelligent pour être pleinement fonctionnel. Il faut le jumeler à un iPhone ou à un téléphone Android. C’est normal. Mais on aurait aussi aimé pouvoir la jumeler directement à une montre connectée comme l’Apple Watch, chose qui n’est possible que de façon indirecte.

Pourtant, tous ces accessoires n’ont pas toujours besoin de la puissance d’un téléphone pour bien fonctionner.

Un accessoire connecté trois-en-un

En gros, l’anneau Oura calcule trois choses : la qualité de votre sommeil, votre niveau d’énergie au début de la journée, puis votre niveau d’activité durant la journée en question. Tout cela passe par la captation de la fréquence cardiaque et des mouvements du corps. L’application Oura récupère des données provenant de l’application de santé du téléphone pour bonifier sa compréhension de votre activité quotidienne.

Si vous faites de la course ou de la natation et que vous enregistrez l’activité sur votre téléphone, vous garderez l’anneau Oura au doigt, pas de souci. Mais si vous jouez au soccer ou si vous allez au gym et soulevez des haltères, vous allez vouloir la retirer pour ne pas l’abîmer. Et là, l’appli Oura va devoir se rabattre sur les données que vous enregistrez à l’aide d’un autre accessoire, comme une montre connectée.

C’est pratique, mais c’est imparfait. Car l’appli Oura va essayer de deviner quand vous faites de l’exercice sans le vouloir, et ça crée ce qu’on pourrait appeler des « faux positifs » un peu trop fréquents à notre goût.

Suivi de sommeil impeccable

Bref, pour l’activité au quotidien, l’anneau Oura n’est pas idéal. Pour le suivi du sommeil par contre, il risque de devenir indispensable. Y compris – et ça va en irriter plus d’un – son service de suivi avancé vendu par abonnement. Car en plus des 400$ que coûte la bague, il faut allonger ensuite 9$ par mois après le premier mois (gratuit) pour recevoir l’analyse de sommeil détaillée produite par Oura.

C’est dommage, mais on comprend Oura de procéder de la sorte. Car ces données sont très détaillées. Ce sont probablement les plus précises qu’on a pu voir produites à partir d’un accessoire connecté grand public, peu importe sa forme.

C’est vraiment là où brille l’anneau Oura. On le porte en dormant et il ne se fait pas remarquer. La version testée, la troisième génération de l’anneau appelée Horizon, est parfaitement ronde et lisse et s’oublie facilement.

Son autonomie est de 5 jours par recharge, ce qui permet aussi d’oublier de la charger, et donc, de la porter presque toute la semaine sans se soucier de l’état de sa batterie. Un gros plus.

Application mobile utile

Dans l’appli, on trouve en plus de l’analyse du sommeil des conseils et des guides pour se sentir mieux et améliorer son sommeil. Il y a tout un volet d’exercices de bien-être qui vaut la peine d’être consulté : méditation, respiration, etc. Pour les femmes, l’anneau analyse la température de la peau au fil du mois pour vous aider à mieux gérer le cycle menstruel.

Après un mois d’essai, l’anneau Oura nous a convaincu. Il est pratique, même s’il n’est pas complet. Mais à ce jeu, on n’a pas encore trouvé l’accessoire portatif connecté parfait, pas encombrant, capable de nous suivre 24 heures par jours, et fiable dans sa collecte de données.

L’anneau Oura est peut-être celui qui s’en approche le plus. Et ça, ça a malheureusement un prix…

Oura Horizon (400$)

Anneau connecté de 3e génération

Capteur de rythme cardiaque et d’activité physique

2 modèles, cinq couleurs, tailles 6 à 13

Titane, submersible jusqu’à 100m

5 jours d’autonomie

1 mois d’abonnement gratuit, 9$/mois ensuite

+ analyse détaillée du sommeil

+ beaucoup d’info sur l’état de santé/éveil/tendances de la forme physique

+ bonne intégration des données de Google Fit/Apple Santé

+ suggestion d’activités de bien-être (méditation, respiration, etc.)

+ aide à gérer le cycle menstruel

– bouge beaucoup sur son doigt

– l’anneau seul offre peu de nouvelle info

– jumelage limité à l’Apple Watch