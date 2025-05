Samsung Project Moohan : Android XR prend vie

La conférence Google IO 2025 a tenu ses promesses. Et parmi celles-ci, on a pu en apprendre plus sur le casque de réalité mixte de Samsung, le Project Moohan.

Google fait la présentation détaillée du fruit de cette collaboration entre Samsung, Google et Qualcomm (oui, oui!) dans le domaine de la réalité étendue. Le Project Moohan a une fenêtre de lancement plus claire, et Android XR, son système d’exploitation, démontre comment il va concurrencer le casque Vision Pro d’Apple.

Son nom commercial définitif reste encore secret, mais l’appareil désigné sous le nom de code Project Moohan promet une immersion de haut niveau. Ses écrans micro-OLED de très haute résolution, supérieure à ceux du Vision Pro, mettront l’accent sur un passthrough de pointe. La fusion sera fluide entre le monde réel et les interfaces virtuelles.

Son design, bien que non finalisé, semble privilégier un port plus léger et équilibré, possiblement grâce à une batterie déportée ou une conception modulaire, une différence notable par rapport à l’approche d’Apple.

Android XR

L’annonce majeure de Google portait sur Android XR, le logiciel conçu spécifiquement pour cette nouvelle génération d’appareils.

Contrairement à l’écosystème de visionOS, Google mise sur l’ouverture. Android XR se veut une plateforme adaptable, destinée à équiper une variété de casques de différents constructeurs à l’avenir, bien que Samsung soit le partenaire de lancement privilégié.

L’accent a été mis sur l’intégration profonde des services Google : imaginez naviguer sur le web avec Google Maps en réalité augmentée, explorer le globe avec Google Earth VR de manière photoréaliste, ou collaborer sur des documents Google Workspace dans un espace de travail virtuel partagé.

Google insiste aussi sur la continuité entre les appareils, permettant de faire transiter facilement des tâches et des contenus entre un téléphone ou une tablette Android, et le casque XR.

La principale distinction avec le Vision Pro réside dans cette philosophie d’écosystème ouvert et, potentiellement, dans le prix. Si Apple vise le très haut de gamme avec un prix avoisinant les 3500 dollars US, les rumeurs et les analyses suggèrent que le casque de Samsung, bien que premium, pourrait se positionner de manière plus agressive. Les sources internes évoquent un objectif de prix oscillant autour de 1500 à 2000 dollars.

Cette stratégie, combinée à la force de l’écosystème Android, pourrait permettre une adoption plus large et plus rapide.

Quant à sa disponibilité, Samsung et Google ont confirmé une mise en vente prévue pour la fin de l’année 2025, à temps pour les fêtes.

Ce lancement marquera une étape cruciale pour le marché de la réalité étendue, introduisant un concurrent sérieux face à Apple qui va potentiellement démocratiser l’accès à des expériences de réalité mixte de haute qualité.

La bataille des plateformes XR est officiellement lancée.