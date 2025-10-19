Super Mario Galaxy 1+2: Plus que de la nostalgie

À quoi devait-on s’attendre pour le 40e anniversaire de Mario ? Certains espéraient une compilation des jeux New Super Mario Bros. ou encore l’annonce du prochain Mario 3D. À la place, Nintendo a décidé de relancer les Super Mario Galaxy en un ensemble et de façon séparée. Est-ce assez pour souligner cet anniversaire symbolique ? Disons simplement qu’ils confirment pourquoi ce sont des jeux de plateformes 3D classiques sans pour autant valoir la peine pour tous.

Disponible sur: Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Prix: 99,99$ + txs pour l’ensemble ou 54,99$ + txs pour chaque jeu séparé

Des jeux ayant traversé les époques et les galaxies

Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des éléments des deux Super Mario Galaxy. Ce sont des jeux qui sont passés à l’histoire lorsqu’ils furent lancés sur la Wii, notamment en raison de leur originalité. En effet, alors que Mario avait toujours conservé les pieds sur terre, voilà qu’on le propulsait dans l’espace à travers une multitude de mondes tournant autour du principe de la gravité. Ainsi, la grande majorité des défis et casse-tête reposent sur cette notion de gravité qui envoie Mario valser à l’envers ou encore se faire propulser de plateforme en plateforme en défiant les dangers de l’espace intersidéral.

Encore aujourd’hui, les deux Super Mario Galaxy demeurent des jeux vibrant d’originalité. Chaque monde a son propre thème et chaque défi respire l’ingéniosité. À travers votre recherche des étoiles de puissance, vous plongerez dans une quête remplie de niveaux dont la créativité rivalise encore avec les jeux de plateformes 3D actuels. Ainsi, ceux ayant joué à ces jeux à l’époque les redécouvriront avec le même plaisir tandis que les néophytes comprendront pourquoi ils sont passés à l’histoire.

Néanmoins, il convient de dire que les Super Mario Galaxy nous renvoient à une époque où les jeux de plateformes 3D étaient moins étoffés. On parle ici de jeux linéaires étant une continuité des Super Mario 64 et Super Mario Sunshine où vous devez passer à travers une série d’obstacles pour atteindre une étoile de puissance préalablement sélectionnée lorsque vous choisissez un niveau. De ce fait, malgré une ingéniosité débordante, attendez-vous à ressentir l’âge du design global des deux aventures.

Super Mario Galaxy 2: La grande star

Il est indéniable que les deux Super Mario Galaxy demeurent d’excellents jeux de plateformes 3D. Pour tout amateur de ce genre, ce sont des titres qui, malgré les années, brillent par leur excellence. En revanche, si nous ne devez en choisir qu’un seul, je ne peux que vous suggérer Super Mario Galaxy 2.

Sans rien enlever à Super Mario Galaxy, sa suite le déclasse à tous les niveaux. Les personnages sont plus intéressants, le design des niveaux est plus complexe et solide tandis que l’ajout de Yoshi ouvre toute une série de possibilités rendant les défis plus divertissants à surmonter que ceux de Super Mario Galaxy. Ce n’est pas pour rien qu’on déplorait l’absence de Super Mario Galaxy 2 dans la compilation Super Mario 3D All-Stars tant ce jeu surpasse les trois titres qui y étaient offerts tout en s’inscrivant dans le top des meilleurs Mario 3D.

Des améliorations réellement significatives ?

En offrant de nouveau les Super Mario Galaxy, Nintendo a indiqué qu’il ne s’agissait pas de simples ports des jeux parus sur la Wii. En fait, la firme a mentionné qu’elle avait apporté des améliorations significatives, notamment au niveau visuel. Malheureusement, vous constaterez rapidement que lesdites améliorations sont normales pour des jeux relancés sur une console contemporaine plutôt que significatives en soi.

Grosso modo, Nintendo a porté les deux jeux en améliorant leur résolution. On peut y jouer en 4K à 60 images/seconde en mode docké ou encore en 1080p à 120 images/seconde en mode portable. Les jeux sont fluides, très colorés et jolis, mais ils n’éblouissent pas pour autant. En fait, j’ai à peine remarqué des améliorations par rapport au portage de Super Mario Galaxy dans Super Mario 3D All-Stars. J’ai même observé des contours manquant de finition, vestiges de l’époque de la Wii. Quant aux changements de lettrage ou bien du logo de vie de Mario, les modifications sont si minimes qu’elles sont pratiquement anecdotiques.

Autrement, Nintendo a ajouté de nouveaux chapitres du livre de Rosalina dans Super Mario Galaxy. Ils permettent d’en apprendre un peu plus sur ce personnage énigmatique ainsi que sur les sympathiques Lumas, mais en toute honnêteté, ce n’est pas un ajout justifiant à lui seul un rachat du jeu. Ces chapitres demeurent de simples histoires à lire et n’apportent absolument rien en terme de jouabilité.

Bref, tenez-vous-le pour dit: les améliorations apportées par Nintendo se traduisent davantage par une meilleure résolution ainsi que des portions narratives accessoires plutôt qu’à travers des changements qu’on affirmait être significatifs.

Les vestiges de la Wii

Comme je l’indiquais plus haut, les Super Mario Galaxy nous ramènent à une époque où les jeux de plateformes 3D de la franchise Mario étaient plus linéaires. Or, ils nous replongent aussi à l’époque de la Wii avec ce que cela avait de bon et moins bon.

Ceux ayant connu les heures de gloire de la défunte console de Nintendo se rappelleront sûrement que l’ensemble des expériences tournait autour de la détection de mouvements. Puisque cela était au coeur du design des Super Mario Galaxy, on ne pouvait pas tant modifier cette option. Les jeux demeurent donc axés sur la détection de mouvements, bien que Nintendo ait ajouté l’option pour faire tournoyer Mario à l’aide du bouton Y. Malgré tout, vous devrez continuer à utiliser la détection de mouvements pour réussir certains défis et récolter des fragments d’étoiles un peu partout.

Bien que la détection de mouvements fonctionne à merveille, et ce qu’on joue avec les Joy-Con ou une manette Pro, il est dommage que la fonction souris de la Nintendo Switch 2 n’ait pas été mise à profit. En fait, vous ne pouvez l’utiliser que si un autre joueur joint la partie dans le mode coop local. Cependant, tout comme à l’époque, son rôle sera tellement limité que de s’aventurer dans les Super Mario Galaxy à deux ennuiera votre coéquipier.

Autrement, les joueurs de l’époque se rappelleront probablement que la détection de mouvements couplée à une caméra rigide qu’on ne pouvait mouvoir en tout temps rendait certains mouvements de Mario difficiles. Le même problème se pose encore aujourd’hui. En fait, ne vous surprenez pas de voir Mario tourner sur lui-même lorsqu’il se promène à l’envers, que vous essayez de le faire avancer et que vous récoltez en plus des fragments d’étoiles en faisant bouger votre manette. Les jeux avaient de la difficulté à gérer l’ensemble de ces actions à l’époque et Nintendo n’a pas trouvé le moyen de corriger cela en 2025. Bien que ce ne soit pas injouable, attendez-vous à voir Mario faire des simili crises d’épilepsie de temps en temps.

Devriez-vous y jouer ?

Les Super Mario Galaxy sont des jeux qui ont marqué l’époque de la Wii et représentent un jalon dans le développement de jeux de plateformes 3D. Cette nouvelle compilation nous le démontre parfaitement. Encore en 2025, ce sont parmi les meilleurs jeux de ce genre qui ébahissent en raison de l’ingéniosité de certaines de leurs sections.

En revanche, ce sont aussi des jeux trahissant leur âge en raison de leurs limites. De plus, Nintendo ne leur a essentiellement apporté que des modifications changeant leur résolution et leur fluidité. En ce sens, pour souligner un 40e anniversaire, c’est quelque peu décevant.

Par ailleurs, si vous avez déjà Super Mario 3D All-Stars, vous obtiendrez essentiellement le même Super Mario Galaxy qu’il y a cinq ans. Ainsi, considérant que la compilation se vend 99,99$ + txs et que Super Mario Galaxy 2 est de loin supérieur à son prédécesseur, mieux vaut vous tourner uniquement vers ce jeu si vous avez déjà replongé dans Super Mario Galaxy grâce à la compilation du 35e anniversaire de Mario s’étant, au passage, avérée supérieure à celle de son 40e.