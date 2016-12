Twitter propose des vidéos en direct à 360°

Après Facebook et YouTube, c’est maintenant au tour de Twitter de s’attaquer au marché de la vidéo à 360 degrés par le biais de Periscope.

Il vous sera désormais possible de regarder les diffusions en direct de vidéo à 360 degrés à même votre fil d’actualité Twitter ou depuis l’application Pericscope. Ce type de contenus est identifié par un badge LIVE 360 qui sera affiché sur l’aperçu de la vidéo.

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S

— Alex Pettitt (@Alexpettitt) December 28, 2016