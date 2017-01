Le CES accueillera un nouveau téléphone BlackBerry avec clavier physique

Une aguiche vidéo du prochain téléphone de BlackBerry a été publiée par le président de la division nord-américaine de TCL en début de semaine sur Twitter.

BlackBerry aura beau avoir officiellement cessé de fabriquer ses propres téléphones, la marque survivra par le biais d’un partenariat avec TCL, le fabricant des appareils Alcatel. Ce bal a été lancé d’abord avec les BlackBerry DTEK50 et DTEK60, et ce dernier était essentiellement une reprise de l’Idol 4 d’Alcatel.

Mais cette fois, TCL s’apprête à dévoiler un véritable nouveau téléphone conçu et pensé pour les nostalgiques des claviers physiques sur mobiles. Les premières images de ce BlackBerry, surnommé Mercury, ont été diffusées sur Twitter par le président et directeur général de TCL pour l’Amérique du Nord, Steve Cistulli.

Selon les rumeurs, le Mercury serait équipé d’un écran de 4,63 pouces avec une définition de 1 620 × 1 080 pixels (420 ppp), d’un processeur Snapdragon (possiblement le 625), de 3 Go de mémoire vive, et d’une capacité de stockage de 32 Go.

Plus d’informations au sujet de ce mystérieux téléphone seront dévoilées dans le cadre du rendez-vous annuel de l’industrie technologique, le CES 2017.