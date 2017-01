L’iPhone célèbre son 10e anniversaire aujourd’hui

Il y a 10 ans, Apple lançait le premier iPhone, le téléphone qui allait être en grande partie responsable de la plus récente révolution du marché mobile.

Le 9 janvier 2007, lors de la conférence d’ouverture du selon Macworld, Steve Jobs est monté sur la scène du Moscone Center de San Francisco pour dévoilé trois produits d’innovation : «un iPod a écran large et tactile, un téléphone mobile révolutionnaire, et un appareil de communication par Internet audacieux». Il s’agissait bel et bien d’un seul produit, comme le confirma rapidement le PDG de l’époque et fondateur de l’entreprise après quelques minutes.

Difficile à croire qu’à ce moment, l’iPhone qu’utilisait Jobs sur scène n’était qu’un prototype à peine fonctionnel, et que plusieurs ingénieurs en arrière-scène étaient terrifiés à l’idée que quelque chose tourne mal lors de la démonstration. Il faut dire que c’était avant qu’Apple fasse une tradition de dévoiler un produit une semaine avant son introduction officielle sur le marché.

LIRE ÉGALEMENT : Steve Jobs aurait traité le fondateur d’Android de «gros emmerdeur arrogant»

Le premier iPhone a d’abord été commercialisé aux États-Unis plus de 5 mois plus tard, le 29 juin 2007. Il a ensuite intégré le marché en Allemagne, en Autriche, en France, en Irlande, au Portugal, et au Royaume-Uni, en novembre de la même année. Bien que la majorité des Canadiens aient dû attendre sa première révision, l’iPhone 3G, avant d’en profiter, certains irréductibles n’ont pas hésité un instant à traverser la frontière pour l’avoir en main.

Dire qu’à l’époque, il n’y avait pas d’App Store ni de copier-coller. Ce sont les pirates qui montrèrent la voie à l’entreprise en débridant l’appareil pour y intégrer des fonctionnalités allant au-delà de l’offre officielle (et pour contourner certaines restrictions, bien entendu).

«L’iPhone est une partie essentielle de la vie de nos clients et aujourd’hui, plus que jamais, il redéfinit la façon dont nous communiquons, nous nous divertissons, nous travaillons et vivons», a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple, dans un communiqué soulignant le 10e anniversaire du produit. «L’iPhone a établi la norme pour l’informatique mobile dans sa première décennie et ce n’est que le début. Le meilleur est à venir.»

Peut-on croire qu’Apple saura prendre à nouveau d’importants risques, comme celui de ne pas intégrer à son téléphone un clavier physique – une chose absolument inconcevable il y a 10 ans – dans ses prochains produits? Seul l’avenir nous le dira…