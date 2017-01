YouTube lance sa messagerie privée au Canada

Non content de voir Facebook jouer dans ses plates-bandes, YouTube déploie aujourd’hui son nouveau service de messagerie privée centrée sur le partage de vidéo en exclusivité au Canada.

Vous avez bien lu, à compter d’aujourd’hui, les utilisateurs de l’application YouTube sous Android et iOS peuvent désormais s’échanger des messages privés. Qui plus est, en dévoilant la nouvelle fonction, Google a annoncé que c’est d’abord au Canada que celle-ci est devenue accessible.

«Pourquoi le Canada? Eh bien, il s’avère que les Canadiens sont les champions mondiaux du partage», explique l’entreprise. «Sur nos appareils mobiles, les Canadiens partagent des vidéos 15% plus souvent que les autres utilisateurs ailleurs dans le monde.»

Car par cette initiative, YouTube n’est pas totalement désintéressé. En effet, cette nouvelle messagerie privée est centrée sur le partage de vidéo, passage obligé pour amorcer une nouvelle conversation avec l’un de vos contacts.

C’est donc en appuyant sur le bouton de partage depuis une vidéo que les utilisateurs verront apparaître une nouvelle section Partager sur YouTube dans laquelle la liste de leurs contacts sera affichée. Ils pourront alors amorcer une nouvelle conversation avec leurs amis, et ces derniers pourront répondre normalement, comme avec n’importe quelle application de messagerie privée.

De plus, les utilisateurs résidants à l’extérieur du Canada seront «contaminés» par cette invitation, et pourront exploiter la nouvelle fonction avec leurs propres contacts. On imagine ainsi que l’accès à ce partage natif se propagera rapidement d’ici à ce que YouTube se décide de déployer la fonction à l’échelle internationale.

Il faut dire que YouTube teste la fonction depuis mai dernier, à un point tel où l’on pouvait sérieusement se demander si celle-ci n’avait tout simplement pas été abandonnée par le portail vidéo.

Au moment d’écrire ces lignes, la fonction ne semble toujours pas disponible. Elle devrait devenir accessible sur Android et iOS au cours de a journée.