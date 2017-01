Ces téléphones Samsung recevront la mise à jour Android Nougat

Alors que les Galaxy S7 et S7 Edge sont les premiers appareils Samsung à recevoir Android Nougat, d’autres téléphones de la marque pourront aussi être propulsés par Android Nougat.

C’est en effet ce qu’a confirmé le fabricant sud-coréen aujourd’hui dans son communiqué vantant les nouveautés de la version 7.0 d’Android, comme le panneau de notifications amélioré, le mode multifenêtre, ainsi que les divers modes spécifiques aux appareils Samsung permettant d’optimiser la puissance selon le type d’activité (optimal en toute circonstance, jeu mobile, divertissement, haute performance).

On apprend ainsi qu’une mise à jour vers Android Nougat est prévue pour la première moitié de 2017 pour les appareils suivants : Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Galaxy Note 5, Galaxy Tab A avec S Pen, Galaxy Tab S2 (modèle LTE déverrouillé), Galaxy A3 et Galaxy A8.

Bien entendu, comme pour toute mise à jour d’Android, la balle est maintenant dans le camp des opérateurs. À moins de posséder un appareil déverrouillé, ce n’est que lorsque votre fournisseur de services cellulaires aura autorisé la mise à jour que celle-ci deviendra alors téléchargeable.

S’il existe des moyens de contourner cette restriction, il est toujours préférable d’attendre l’alerte officielle du déploiement de la mise à jour afin de maximiser les chances que son installation se déroule sans anicroche.